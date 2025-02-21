Более 500 сельских школ РТ получили оборудование по проекту «Точка роста»

В Татарстане за шесть лет 508 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, получили современное оборудование по проекту «Точка роста». Из республиканского и федерального бюджетов на эти цели выделили более 840 млн рублей, сообщила начальник отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Лилия Саубанова в Общественной палате РТ.

«Проект «Точка роста» реализуется с 2019 года. Ставилась задача создать условия в школах, чтобы дети получали качественное образование, отвечающее современным требованиям, вне зависимости от места жительства», – сказала она на общественном обсуждении результатов реализации публично сформированных целей и задач для Министерства образования и науки РТ за 2024 год.

Саубанова отметила, что «Точки роста» открыты в каждом муниципалитете республики. В прошлом году они появились в 72 школах.

«Всего более 38% школ получили современное оборудование для занятий по биологии, химии, физики, технологии и робототехники», – подчеркнула она.

Саубанова добавила, что в Татарстане функционируют 55 образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой из них реализуются федеральные адаптивные образовательные программы, утвержденные Минпросвещения РФ.

Начальник отдела научно-технической политики Минобрнауки РТ Джалиль Мотыгуллин рассказал о поддержке молодых ученых. Всего их в республике около 8 тыс. человек. Финансовую поддержку получили около 4,4 тыс. исследователей.

«В этом году решением Раиса РТ Рустама Минниханова Минмолодежи РТ, Минобрнауки РТ и Академия наук РТ реализуют программу по поддержке 50 молодых ученых в части получения жилья», – заявил Мотыгуллин.

Проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти запущен в Татарстане в 2018 году. Ежегодно группы экспертов, определенные Общественной палатой РТ, формируют предложения по целям и задачам для министерств на предстоящий год. Затем они выносятся на народное онлайн-голосование.

«После голосования граждан, в котором приняло участие около 3,5 тыс. человек, утвердили семь задач на 2024 год для Минобрнауки. Они охватывают разные направления деятельности. В течение прошлого года проводилась работа по реализации поставленных целей и задач», – заметил и. о. замминистра образования и науки РТ Андрей Рюхов.

В частности, министерству нужно было создать условия для обучающихся в сельской местности и малых городах в освоении программ естественно-научной и технологической направленности, работать над закреплением молодых специалистов в школах и детсадах.

Кроме того, необходимо было увеличить количество программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям и классов психолого-педагогической направленности, обеспечить поддержку молодых ученых и рост доли молодых исследователей. Одна из целей касалась реализации федеральных адаптивных образовательных программ в школах для детей с ОВЗ.

На общественном обсуждении эксперты признали, что все задачи министерством выполнены.

«С каждым годом проект привлекает все больше внимания со стороны общественности. И свое продолжение он получил и в этом году», – отметил Рюхов.