Школа нефти и экспансия «Ак Барса»: как Минниханов посетил Альметьевск и Нижнекамск

Рустам Минниханов сразу отправился в учебно-лабораторный корпус кампуса Высшей школы нефти

Фото: rais.tatarstan.ru

От Алексеевского до Альметьевска за час

Рустам Минниханов совместил традиционную поездку с инспектированием новой платной трассы по маршруту Алексеевское – Альметьевск. Эта тема особенно актуальна на фоне вчерашнего открытия московско-казанского участка трассы М12, о чем «Татар-информ» уже подробно писал.

Что касается республиканской дороги, то общая протяженность участка от Алексеевского до Альметьевска составляет 145 километров. Завершить трассу собираются к октябрю 2024 года.

Рустам Минниханов остался доволен качеством новой дороги, о чем рассказал по прибытии в Альметьевск. При максимально разрешенной скорости в 120 км/ч время в пути составит чуть больше часа. В соответствии с планом трасса будет полностью освещена. На сегодняшний день возводят инфраструктуру, строятся крупные развязки.

Отметим, что фиксация въезда на платный участок дороги будет автоматической, благодаря интеллектуальной транспортной системе. Позже, на встрече со студентами Высшей школы нефти в Альметьевске, Минниханов поделился впечатлениями о новой трассе.

Рустам Минниханов: «Заехав в город Альметьевск, можно сразу увидеть, как он преобразился за последние годы. Сегодня это красивый современный город!» Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня мы приехали из Казани в Альметьевск на автомобилях – строится новая трасса «Алексеевск – Альметьевск». Мы проехали по ней за очень короткое время. Да, есть участки, где еще нет асфальта, но я уверен, что на следующий год мы ее откроем. И заехав в город Альметьевск, можно сразу увидеть, как он преобразился за последние годы. Сегодня это красивый современный город!» – подчеркнул Раис.

Буровой тренажер и лаборатория для добычи нефти и газа

Предновогодние визиты Минниханова в Альметьевск обычно связаны с нефтедобывающей отраслью. И на этот раз Раис сразу отправился в учебно-лабораторный корпус кампуса Высшей школы нефти.

Рустаму Минниханову показали свежие достижения Центра научно-технологических исследований Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстанскому лидеру показали свежие достижения Центра научно-технологических исследований. Для этого установили стенды «Нефтегазовое оборудование и технология машиностроения», «Энергоаудит и АИТ», «МИП «НЭС Профэксперт» с демонстраций имеющихся разработок.

Среди самых ярких новинок выделим лабораторию оборудования для добычи нефти и газа с интерактивным столом – 3А13. А также лабораторию деталей машин и теории механизмов и машин – 3А14. Кроме того, Раису показали работу бурового тренажера.

«М12 – это более 800 км дороги без единого светофора от Москвы до Казани»

После этого Минниханов пообщался со студентами Высшей школы нефти. Раис рассказал, как проехал по новой трассе М12, и отметил, что остался доволен, что на ней представлены автозаправки «Татнефти».

«Мы живем в очень непростое время, но, тем не менее, посмотрите, как меняется наша страна. Вчера Президент страны Владимир Путин открыл автотрассу М12. Это более 800 км дороги без единого светофора от Москвы до Казани. Я сам два дня назад проехал по этой современной дороге. На пути – прекрасные АЗС, многофункциональные центры с лучшим сервисом. Мне было очень приятно, что на этой трассе представлены АЗС нашей нефтяной компании», – сказал Минниханов.

Минниханов пообщался со студентами Высшей школы нефти Фото: rais.tatarstan.ru

Также татарстанский лидер объяснил студентам Высшей школы нефти, что в Альметьевске есть все для развития молодежи, ведь нефтяная столица республики – комфортный для жизни и учебы город.

«Что надо для того, чтобы в городе была молодежь? Прежде всего, нужен хороший образовательный центр, хорошие школы и детские сады. Все это в Альметьевске есть. Самое главное – авторитетный вуз, чтобы сюда приезжали учиться. Сегодня мы создаем здесь мирового уровня научно-исследовательский центр. Пройден уже большой путь», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики отдельно выделил роль «Татнефти». По словам Минниханова, компания вкладывает инвестиции в развитие образовательной составляющей. Лабораторный блок используется как студентами, так и научно-исследовательским и проектным институтом «ТатНИПИнефть».

Отметим, что в Высшей школе нефти ввели в строй два новых корпуса для проживания 708 студентов. А также лабораторно-исследовательский корпус площадью более 16 тыс. кв метров, спортивный центр, подземную парковку, детский сад и первые жилые дома для работников.

В Высшей школе нефти ввели в строй лабораторно-исследовательский корпус площадью более 16 тыс. кв. метров Фото: rais.tatarstan.ru

«Ак Барс» вторгается на территорию «волков»

Также в Нижнекамске Минниханов принял участие в открытии хоккейного объекта – «ТАНЕКО Арены». Интересно, что в Нижнекамске весь хоккей крутится вокруг ХК «Нефтехимик». А значит, это сфера интересов «Нижнекамскнефтехима» и компании «СИБУР».

Но сейчас уже нет. Новая ледовая арена – детище «Татнефти», которая расширяет свое хоккейное влияние за пределы Казани и юго-востока Татарстана. Для открытия спортивного объекта собрался серьезный десант. Помимо Минниханова в церемонии открытия приняли участие генеральный директор «Татнефти» и президент «Ак Барса» Наиль Маганов, экс-капитан и легенда «Ак Барса» Данис Зарипов. А также мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

«Сегодня знаковое событие для Нижнекамска – открываем новый хоккейный дворец. Искренне вас поздравляю с этим. Благодарю «Татнефть» за такую поддержку, вы очень многое делаете в социальной сфере и отдельно для хоккея. Желаю, чтобы хоккеисты, фигуристы и любители льда посещали этот прекрасный дворец», – сказал Минниханов.

В Нижнекамске Минниханов принял участие в открытии хоккейного объекта – «ТАНЕКО Арены» Фото: t.me/ramilmullin

Подробности об объекте «Татар-информу» рассказал директор арены Илья Суслопаров.

«ТАНЕКО Арена» – это четыре раздевалки, ледовая коробка, медпункт и тренажерный зал. То есть сделаны все условия для занятия хоккеем, фигурным катанием. Все необходимое здесь есть. Объект был построен в рекордные сроки – за 5,5 месяца. В этом и уникальность нашего ледового катка», – заявил он.

Здесь, помимо ледового катка, открывается хоккейная школа Академии «Ак Барса». Сначала наберут детей трех возрастов – 2016, 2017, 2018 годов рождения. С каждым годом руководство школы будет добавлять по одному возрасту. В 2024-м наберут хоккеистов 2010 года рождения.

Как отреагировали на «экспансию» «Ак Барса» в Нижнекамск боссы «Нефтехимика», пока доподлинно неизвестно, но вряд ли с большим энтузиазмом. Болельщики «волков» в соцсетях уже «гудят».