Школа или другой ссуз: что делать, если ребенок не поступил в колледж после 9 класса

Выпускники девятых классов могут продолжить обучение в школе, колледже или техникуме. Причем с каждым годом все больше девятиклассников выбирают организации среднего профобразования, поэтому конкурс в них бывает высоким и не всем удается пройти отбор. «Татар-информ» выяснил, что делать выпускнику-девятикласснику, если он не поступил в колледж.





Продолжить обучение в школе

Если девятиклассник, сдавший четыре предмета ОГЭ, не смог поступить в выбранный колледж или техникум, то оптимальным вариантом для него станет возвращение в школу. Для этого нужно подать заявление ее директору и приложить аттестат об окончании девяти классов. Однако возвращение в прежнюю школу будет зависеть от наличия в ней свободных мест.

«Выпускнику могут отказать в приеме, если школа по месту жительства переполнена. Но она должна помочь с переводом в другую школу. Если 10 класс профильный – с углубленным изучением предметов, – школа проводит конкурсный отбор. Если ребенок не проходит по баллам, ему могут отказать в зачислении в этот конкретный профиль. При этом школа должна предоставить ему возможность продолжить обучение в 10 классе на общих основаниях, то есть без профильного обучения, при наличии свободных мест», – пояснили в Минобрнауки РТ.

Можно выбрать другую школу

Родители выпускника могут обратиться в соседние школы с просьбой о зачислении их ребенка в десятый класс. Заявления они принимают, даже если аттестат был получен в другой школе, уточнили в министерстве.

Более того, обеспечить возможность продолжить обучение в другой школе города, где есть свободные места, обязано Управление образования.

«Нужно обратиться в Управление образования города или района – они обязаны предоставить место в другой школе, так как получение среднего образования до 18 лет является обязательным», – подчеркнули в Минобрнауки.

Альтернативный вариант – выбрать платную школу. «Если бюджетные места в районе заняты, можно рассмотреть частные образовательные организации», – отметили в ведомстве.

Школьник может поступать в колледж после 10 класса

Отучившись в десятом классе, школьник может снова попробовать поступить в колледж, который не принял его год назад.

«Зачисление происходит на основе аттестата, полученного по итогам девяти лет обучения. Поступление идет на первый курс, при этом год обучения в школе теряется, но знания могут помочь в учебе», – отметили в министерстве.

В случае когда ученик снова не смог поступить в учреждение СПО, школа обязана принять его обратно, если в 11-х классах есть свободные места.

«Отказать могут, только если все классы укомплектованы и мест физически нет. В этом случае органы управления образованием обязаны помочь найти место в другой школе. Согласно законодательству, у несовершеннолетнего есть право на получение среднего общего образования», – уточнили в ведомстве.

Выпускник может год «отсидеться» дома

Если выпускник девятого класса не хочет возвращаться в школу, то ему не запрещается год «отсидеться» дома, а затем снова пробовать поступить в колледж.

«Действующее законодательство не содержит положений, которые обязывают продолжать обучение сразу после освоения программы основного общего образования (9 классов) и сдачи итоговой аттестации», – отметили в Минобрнауки.

Однако в ведомстве напомнили, что в такой ситуации нужно учитывать вопросы призыва в армию и требования органов опеки, если подростку не исполнилось 18 лет.

«После девятого класса решение принимают родители совместно с самим несовершеннолетним», – подчеркнули в министерстве.

При этом в России получение основного общего образования обязательно. И обеспечить это должны родители (или законные представители), за неисполнение требований предусмотрен штраф.

Подождать дополнительного приема в колледжи

Многие колледжи и техникумы проводят дополнительный прием студентов после завершения основного этапа. Свободные места могут появиться после первого набора, если кто-то передумал поступать или не принес оригинал документа.

«Дополнительный прием в колледжи часто длится до конца августа», – уточнили в Министерстве образования и науки.

Поэтому если выпускник девятого класса не увидел свою фамилию в списке на зачисление, можно подождать дополнительного приема, а также рассмотреть вариант платного обучения в том же колледже. Поступить на платное обучение проще, поскольку проходные баллы, как правило, ниже.

Абитуриент может подать заявление в разные колледжи

Если девятиклассник не хочет выпадать из образовательного процесса, то можно подстраховаться и подать документы сразу в несколько колледжей, причем в разных регионах России, на любые специальности и профессии.

Подать заявление можно онлайн – на сайте госуслуг или отправив письмо на электронную почту колледжа.

Сделать это можно также лично – при посещении образовательного учреждения. Кроме того, есть возможность отправить письмо на адрес колледжа или техникума почтой.

Прием документов в учреждения среднего профессионального образования начинается с 20 июня.

Поступить на очно-заочное и заочное обучение можно до декабря

Можно рассмотреть не только очное обучение в колледже, но и очно-заочную и заочную формы обучения.

Документы на очную форму обучения на все специальности и профессии, кроме творческих, принимаются до 15 августа.

До 25 ноября продлевается набор без конкурса и экзаменов на очную форму обучения, если останутся свободные места.

Набор без конкурса и экзаменов на заочную и очно-заочную форму обучения при наличии свободных мест идет до 1 декабря.

Абитуриентам и их родителям необходимо изучить сайты образовательных учреждений. Там можно найти подробную информацию о правилах приема и сроках подачи документов.

Эксперимент с двумя ОГЭ

Вместе с тем напомним, что с этого года Татарстан участвует в эксперименте по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Для таких выпускников девятых классов определен перечень учреждений среднего профессионального образования и специальности, на которые они могут поступить.