В Казани откроются 3 подростковых клуба, совмещенных с центрами психологической помощи

В Казани до конца года появятся три молодежно-подростковых клуба, совмещенных с отделениями Центра психологической помощи «Доверие». Открытие учреждений на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала директор казанского Объединения молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток» Екатерина Согрина.

«Они будут открыты по тем адресам, где рядом нет наших объектов. Это будут клубы по улицам Кулагина, Братьев Касимовых и Губкина. Это [будет экспериментальная] коллаборация, когда подростковый клуб и психологический центр находятся под одной крышей. Достаточно интересный для нас формат. И мы надеемся, что он будет интересен для молодежи. Там, например, будут свои киберзалы. Этим мы тоже надеемся привлечь молодежь, которая не знала, что к нам можно прийти. Мы стараемся быстро открывать новые объекты», – сказала Согрина.

Она сообщила, что сейчас объединение «Подросток» составляют 66 клубов по всей Казани и в близлежащих поселках. Так в «Салават Купере» с первых лет заселения этого жилого микрорайона работает клуб «Импульс», в «Залесном-Сити» – клуб «Витамин», в Дербышках – клуб «Лазер». Один из «самых крутых, недавно капитально отремонтированный и к тому же со скалодромом», клуб «Юлдаш» работает в Юдино и т.д. При этом город намерен расширять территорию охвата подобными клубами, вовлекать подростков и молодежь в активную позитивную социальную деятельность.

«Есть программа по поселкам близ Казани. Мы тоже дали свои предложения, в каких бы отдаленных поселках мы хотели бы и готовы работать в клубах. Мы очень надеемся, например, что в Константиновке и в остальных жилых комплексах, таких как „Весна“, откроются наши клубы. Таких поселков сейчас много в связи с тем, что расширяется Казань», — поделилась перспективой развития сети подростково-молодежных клубов Казани Согрина.

По ее словам, в самом городе до конца года также будут открыты и начнут работу молодежный центр «Вертолет» на улице Мало-Московской (здесь проходит капитальный ремонт в помещении на 3000 квадратных метров), и новый трехэтажный клуб «Яратам» по адресу: Короленко, 11а.

Объединение молодежных (подростковых) клубов Казани «Подросток», напомним, 1 декабря отметит 35 лет своей деятельности. Здесь сейчас занимаются около 18 тысяч казанцев в возрасте от 4 до 35 лет. В клубах работают творческие, спортивные, интеллектуальные, прикладные кружки и секции. Занятия для аудитории от 14 до 35 лет бесплатны.