«Школа без учителя — просто здание»: Минниханов призвал повышать авторитет педагогов

Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана призвал особое внимание уделять подготовке педагогических кадров и повышению авторитета и статуса учителя.

«Мы понимаем, школа без учителя — это просто здание. Фундаментальное значение в образовательном и воспитательном процессе отводится нашим педагогам. Сильный учитель дает качественное образование. Результатом их труда являются успехи нашей молодежи», — отметил руководитель.

В зале Госсовета находятся школьники, которыми гордится вся республика. Под аплодисменты Рустам Минниханов представил их. Это Тимур Тазеев и Михаил Краюшкин — обладатели золотой медали международной математической олимпиады в Туркменистане, Гимран Абдуллин — победитель международных олимпиад по информатике, а также Александра Ромашова, которая выиграла международную Менделеевскую олимпиаду по химии в Китае.

«Продолжайте развиваться в своих направлениях. А мы всегда поддержим все ваши начинания. Успехов!» — пожелал Раис РТ под аплодисменты.

Рустам Минниханов уточнил, что в республике продолжается работа по модернизации, материально-техническому оснащению учреждений отрасли образования. «Только в текущем году мы открыли 11 новых школ и 51 — капитально отремонтировали», — отметил он.

Также Минниханов заметил, что сегодня важнейшей задачей в отрасли, поставленной Президентом России, является усиление инженерного образования; увеличение числа учеников, выбирающих физику и математику как предметы для углубленного изучения.

«Министерству образования совместно с вузами необходимо подготовить соответствующий план мероприятий и обеспечить в полном объеме реализацию проекта „Физико-математический прорыв“, координатором которого выступает Университет Иннополис в лице его ректора Александра Гасникова. Инженерные кадры для нас очень важны!», — поручил Раис Татарстана.