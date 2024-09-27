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«Школа без учителя — просто здание»: Минниханов призвал повышать авторитет педагогов
Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана призвал особое внимание уделять подготовке педагогических кадров и повышению авторитета и статуса учителя.
«Мы понимаем, школа без учителя — это просто здание. Фундаментальное значение в образовательном и воспитательном процессе отводится нашим педагогам. Сильный учитель дает качественное образование. Результатом их труда являются успехи нашей молодежи», — отметил руководитель.
В зале Госсовета находятся школьники, которыми гордится вся республика. Под аплодисменты Рустам Минниханов представил их. Это Тимур Тазеев и Михаил Краюшкин — обладатели золотой медали международной математической олимпиады в Туркменистане, Гимран Абдуллин — победитель международных олимпиад по информатике, а также Александра Ромашова, которая выиграла международную Менделеевскую олимпиаду по химии в Китае.
«Продолжайте развиваться в своих направлениях. А мы всегда поддержим все ваши начинания. Успехов!» — пожелал Раис РТ под аплодисменты.
Рустам Минниханов уточнил, что в республике продолжается работа по модернизации, материально-техническому оснащению учреждений отрасли образования. «Только в текущем году мы открыли 11 новых школ и 51 — капитально отремонтировали», — отметил он.
Также Минниханов заметил, что сегодня важнейшей задачей в отрасли, поставленной Президентом России, является усиление инженерного образования; увеличение числа учеников, выбирающих физику и математику как предметы для углубленного изучения.
«Министерству образования совместно с вузами необходимо подготовить соответствующий план мероприятий и обеспечить в полном объеме реализацию проекта „Физико-математический прорыв“, координатором которого выступает Университет Иннополис в лице его ректора Александра Гасникова. Инженерные кадры для нас очень важны!», — поручил Раис Татарстана.
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