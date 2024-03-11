«Склады оружия истощены»: Боррель предложил ЕС общий займ ради укрепления обороны

Из-за конфликта на Украине, который требует постоянных поставок военной техники Киеву, собственные запасы вооружения Евросоюза на складах иссякли, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он призвал европейские страны рассмотреть вариант общего займа, чтобы укрепить свою оборонопособность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства», – предупредил Боррель.

Дипломат подчеркнул необходимость развивать оборонный потенциал ЕС и оказывать «адекватную» помощь Украине.

Напомним, ранее в Германии поддержали предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона произвести «круговой обмен» ракет Taurus и Storm Shadow, чтобы передать Киеву дальнобойное оружие.