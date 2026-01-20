Скейт-парк, арт-объект, качели и беседки: в Высокой Горе обновят парк «Заказанье»
В селе Высокая Гора началась реконструкция парка «Заказанье». С сегодняшнего дня вход на территорию общественного пространства закрыт для посетителей – здесь стартовали строительные работы.
Парк ждут большие перемены. После благоустройства он станет современным, функциональным и комфортным для отдыха жителей всех возрастов.
Проект реализуется благодаря победе в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, входящем в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
На реконструкцию было привлечено более 180 млн рублей.
Концепция обновления парка разрабатывалась с учетом мнения жителей. Итоговый вариант был согласован с ними на онлайн-встрече в конце апреля. Активных участников обсуждения поблагодарили за вовлеченность и предложения.
Обновленный парк «Заказанье» получит оригинальный арт-объект и новый главный вход со стороны бассейна, а также дополнительный вход со стороны школы.
Для прогулок и занятий спортом предусмотрена кольцевая дорожка, появятся просторные зоны отдыха с беседками и качелями.
В проекте предусмотрены парковки для велосипедов, самокатов и автомобилей на 100 машиномест.
Для детей обустроят большую игровую площадку с разделением по возрастам и подъемным навесом, а для подростков и молодежи – современный скейт-парк и воркаут-зону.
В парке сохранится «Аллея Правосудия», также появится зона для настольного тенниса.
Для проведения мероприятий спроектирован двусторонний амфитеатр с видом на стадион и закаты, а также новая сцена.
Территорию украсят клумбы, аллеи с плодовыми деревьями, просторные лужайки для пикников и активных игр – все для комфортного семейного отдыха и общения.
В связи с началом реконструкции родителей и педагогов расположенных рядом образовательных учреждений просят обратить особое внимание на соблюдение детьми запретных знаков и не допускать их на территорию строительства, так как это может быть опасно.
После завершения работ парк «Заказанье» станет одним из ключевых общественных пространств села, местом притяжения и отдыха для жителей и гостей Высокой Горы.
Рендеры предоставлены Институтом развития городов РТ
Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ