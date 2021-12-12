Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Казань 15 декабря

Сказочный поезд Деда Мороза, который отправился в путешествие по России, посетит Казань 15 декабря, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«На вокзал Казань-1 поезд прибудет в 9 часов 25 минут, а отправится ровно в 19 часов. Все желающие смогут встретить и проводить передвижную резиденцию зимнего волшебника, принять участие в праздничной программе на территории вокзала. Тех, кто приобрел билеты, ждет встреча с Дедом Морозом внутри поезда», – рассказали в пресс-службе.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, вагона-приемной, вагона-ресторана и др.

В каждом городе, где поезд делает остановку, дети и их родители могут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить подарок. В вагоне-лавке можно приобрести сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – попробовать уникальные блюда по рецептам Деда Мороза.

Специальный поезд отправился из Великого Устюга 5 декабря. За время путешествия состав проедет более 12,5 тыс. километров и посетит 36 российских городов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».