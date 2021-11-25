Специальный поезд Деда Мороза посетит Казань

Специальный поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга 5 декабря и сделает остановки в 36 российских городах, в том числе в Казани, сообщает пресс-служба РЖД.

«Дед Мороз проедет более 13 тыс. километров. Поезд будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге», – отметили в пресс-службе.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др.

В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут принять участие в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок. В вагоне-ресторане будет работать кухня, где приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.