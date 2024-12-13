Сказка с Бураком Озчивитом: в Казани презентовали фильм «Елки 11», снятый в Татарстане

Центральную новеллу про «Золушку из Нефтеграда» снимали в Альметьевске. Чем порадует новый эпизод «ёлочного сериала» — в репортаже «Татар-информа».





Всего в фильме 5 новелл. В одной из них уже знакомый любителям «Ёлок» сторож Юрий (Дмитрий Нагиев) забыл хозяйского минипига в супермаркете

Фото: © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Главное чудо «Ёлок» — человеческая доброта

Картину традиционно открывает путешествие по России – в этот раз события развернутся от Саяногорска до Калининграда. Голос Сергея Бурунова знакомит зрителей с героями истории: от сторожа Юрия (Дмитрий Нагиев) до звезды туркдизи – турецких сериалов – Бурака Озчивита.

Всего в фильме 5 новелл. Четыре из них связаны между собой напрямую, а нашумевшая «альметьевская новелла», козырь новых «Ёлок», стоит особняком. В одной из новелл уже знакомый любителям «Ёлок» сторож Юрий забыл хозяйского минипига (декоративная домашняя свинка) в супермаркете.

В фильме, как всегда, есть место сказке. Например, Бурак Озчивит приезжает на новогодний корпоратив в Альметьевск и встречает «Золушку». Ирина Пегова подобна современной «спящей красавице», которая дежурит в больнице.

Ключевой замысел большинства историй — чего бы ты ни достиг, нельзя забывать про свой дом и свою семью Фото: © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Главным чудом «Ёлок» остается безусловная человеческая доброта. Герои находят в себе силы прощать, признавать ошибки, мириться, несмотря ни на что.

Ключевой замысел большинства историй — чего бы ты ни достиг, нельзя забывать про свой дом и свою семью. Человеку необходима семья, даже если это минипиг (декоративная домашняя свинка) по прозвищу Костя, которого Нагиев потерял в супермаркете.

Не обошлось без преемственности. Помимо знакомых Гали (Валентина Мазунина), Юрия, Марины (Юлия Александрова) случится много других «камео».

Маша Раскина и Рузиль Минекаев сыграли в центральной новелле про «Золушку из Нефтеграда» Фото: © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

«Альметьевская новелла»

История про «Золушку из Нефтеграда» — центральная. Ей уделено больше всего времени (и ее развязка завершает фильм в сцене после титров).

Один из героев – курьер Дамир «без вторых планов и подводных камней», так описал его актер Рузиль Минекаев. Он упускает автобус в Бугульму, но девушка Настя (Маша Раскина) предлагает дождаться вечернего рейса у себя дома. Узнав, что с Настей домочадцы обходятся как с Золушкой, Дамир решает помочь девушке исполнить ее мечту, чего бы ему это ни стоило. Только мечта у Насти — встретить самого Бурака Озчивита.

О том, что в фильме похоже на Альметьевск, а что нет, пусть судят сами жители Нефтеграда. К тому же характерных экстерьеров было немного: остановка «до Бугульмы» и округлый эркер «башни Золушки».

Финал новеллы снимали в центре «Алмет» Фото: © «Татар-информ»

Но финал новеллы проходил именно в центре «Алмет». Через его главный вход хлынула толпа очарованных магией Востока женщин, когда на втором этаже для Озчивита ломала комедию героиня Кристины Бабушкиной.

«Это классный объект. Когда мы выбирали места съемок, мы прошлись по всему общественному центру. Он многофункциональный, интересный — почему бы его не показать в кино?» — рассказывала об «Алмете» продюсер «Ёлок» Галина Стрижевская.

Эти сцены снимались в августе, когда Бурак Озчивит прилетал в Татарстан. К слову, Альметьевск – это единственный город за пределами Москвы, куда съемочная группа выезжала для досъемок. Все остальные сцены были сняты в столице.

В августе Стрижевская также отметила, что студия ориентируется на «крепенькие, семизначные» сборы в долларах. Но в прокате фильму придется конкурировать с картиной «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым.

Уже идет работа над «Ёлками 12»

Официальная премьера «Ёлок 11» состоится 19 декабря. До тех пор успели посмотреть фильм в Альметьевске (7 декабря), Москве (10 декабря) и теперь Казани (12 декабря).

На московской премьере показ сопровождался красной дорожкой, где засветились Рузиль Минекаев, Мария Раскина, Андрей Рожков, Кристина Бабушкина, Ирина Пегова, режиссер «Ёлок» Александр Карпиловский и креативный продюсер Петр Внуков. Бурака Озчивита на дорожке и на показе не было.

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит на предпремьерные показы в Россию не приехал Фото: © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

На закрытый показ в Альметьевске зрители спешили, чтобы увидеть себя в кино. В августе некоторые жители нефтяной столицы Татарстана были задействованы в массовке.

«Подобно предыдущим фильмам, «Ёлки 11» рассказывает о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу», — гласит синопсис фильма.

Генеральный директор кинокомпании «Базелевс» Тимур Асадов также сообщал, что уже сейчас идет работа над следующей частью франшизы. Одна из новелл может снова случиться в Альметьевске, а значит, знамя «Татнефти» вновь украсит открывающие титры «Ёлок».