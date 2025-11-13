«Сказка – это не мода»: Войтинский о новом фильме и ренессансе волшебства в кино

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Во время специального показа фильма «Яга на нашу голову» в Казани режиссер Александр Войтинский подробно рассказал о создании современной сказки. Он выразил уверенность, что интерес зрителей к волшебным историям – явление постоянное.

«Меня тут даже уже кто-то обозвал, что я сказочник в кино. Так и есть. И я хочу сказать, что сказки – это не мода, это всегда было, есть и будет. Они навсегда. Кино придумано, чтобы показывать сказки. Это такая территория мечты, и, мечтая, человек меняет мир», – поделился своим кредо режиссер.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Отвечая на вопросы о работе с артистами, кинематографист отметил, что наибольшие сложности всегда вызывает поиск детей-актеров. На роль мальчика Саши был выбран ребенок без опыта в кино, но с театральной подготовкой. Что же касается главных героев, то Войтинский сразу видел в ролях Яги и Кощея Светлану Ходченкову и Юрия Колокольникова.

«У меня ни по одному из них не было вообще сомнений. Я только думал: лишь бы они согласились», – объяснил он.

Он рассказал, что для Светланы Ходченковой роль Бабы-Яги стала воплощением детской мечты. «На московской премьере она вышла к микрофону и впервые сказала, что сыграть эту роль было для нее детской мечтой. Она обняла меня, я увидел, что она расплакалась. Это был для меня шок, очень волнующий сюрприз», – заметил Войтинский.

По его словам, команда буквально «собирала пазл» из старинных архетипов и современных мемов, чтобы сделать персонажей живыми и понятными сегодняшней аудитории. Режиссер подчеркнул, что старался сделать кино интересным для всех возрастов.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Дети придут с родителями. Родителям должно быть интересно. Мы в фильме также подняли извечную проблему: мы так любим детей, что хотим много заработать денег, чтобы купить им всё на свете, и для этого уходим из дома, их не видим. Возникает вопрос: вы так любите детей, что вы их не видите? Вот мы в этой проблеме покопались», – уточнил Войтинский в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Несмотря на то, что кассовые сборы фильма только предстоит оценить, кинематографист неожиданно анонсировал, что сценарий сиквела уже пишется. «Продолжение уже пишется. Нам тоже очень нравятся герои, и мы решили, что будем писать», – подчеркнул он.