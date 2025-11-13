Казань стала стартовой площадкой для всероссийской сказочной кинопремьеры

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Специальный показ новой сказочной комедии режиссера Александра Войтинского «Яга на нашу голову» состоялся сегодня в Казани. Мероприятие стало началом широкого проката фильма по всей России, который стартовал в этот же день.

Презентовать свою работу в столицу Татарстана приехали режиссер-постановщик Александр Войтинский и продюсер Игорь Капустин. Они рассказали о создании картины и пообщались с гостями перед показом.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На закрытый просмотр были приглашены журналисты, семьи с детьми, имеющими особенности развития, и воспитанники проекта «Добрая Казань».

Решение начать релиз именно в столице Татарстана создатели картины объяснили давними партнерскими отношениями с городом. В своем комментарии перед показом продюсер Игорь Капустин отметил особую роль городских властей в организации события.

«Показ будет проходить в более чем 2 тыс. кинотеатров по всей стране, но именно в Казани мы хотели бы дать старт нашему большому релизу в силу старой дружбы. Сотрудничаем с мэрией Казани и очень любим этот город», – отметил Капустин.

Начальник Управления культуры исполкома Казани Алия Загидуллина подчеркнула значимость события для культурной жизни города.

«Для нас, конечно, большая честь, что всероссийская премьера будет проходить именно у нас в Казани, где любят и ценят ценности наших народов. И очень приятно, что как раз сейчас у нас популяризируются наши, национальные, сказочные герои», – заявила она.