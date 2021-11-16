«Скажите маме, что я ее люблю»: о чем просят священника родные пациентов с Covid-19

В «красной зоне» РКБ Татарстана побывал руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с медицинскими учреждениями, иеромонах Роман (Модин).

По словам отца Романа, тех пациентов, кто лежит без сознания в реанимации, и тех, кто реагирует на окружающую действительность, он соборует. Если пациент в обычной палате, его можно исповедовать и причастить.

На фото иеромонах Роман (Модин) Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Священник приносит с собой святую воду – раздает ее больным, приносит просфоры церковные, священное масло, просто беседует. Просто можно посидеть с человеком рядом подержать его за ручку. Священник может быть вестником родственников. Я хожу в "красную зону", и родственники всегда обращаются ко мне, недавно вот сын одной женщины попросил: "Скажите, пожалуйста, маме, если она будет в сознании, что я ее очень люблю". Для меня такие просьбы очень важны. Ведь он не знает, успеет ли он эти слова сказать когда-нибудь или нет, может быть это последний раз», — рассказал агентству отец Роман.

По словам отца Романа, многие пациенты удивляются, увидев священника в отделении больницы — говорят, что не ожидали встретить его в таком тяжелом месте. Психологическое состояние многих пациентов ковидного госпиталя, по словам священнослужителя, угнетенное.

«Заболевание, как известно, поражает и ментальные способности человека. У человека общий психологический диссонанс — чувство одиночества. Многие из тех, кто вышел из реанимации в палату, они едва не перешли грань жизни и смерти, они в буквальном смысле слова — выжили. Им достаточно тяжело после этого состояния — от депрессивных форм до растерянности и непонимания. Они там плохо слышат, плохо видят, не все понимают сначала. Иногда приходится долго объяснять, что пришел священник, и он хочет им помочь. Иногда заходишь в палату и спрашиваешь, есть верующие люди? В ответ тишина, а в палате шесть человек. Спрашиваешь еще раз, есть верующие, люди начинают постепенно просыпаться. Подходишь к ним, объясняешь, люди начинают плакать, все очень эмоционально реагируют», — рассказал иеромонах Роман.

Пациентам после общения со священником становится легче, многие, по словам отца Романа, начинают улыбаться.

«Там полная тишина и это утешение, которое приносят снаружи туда внутрь, для них это мостик в новую жизнь, где они победили болезнь, где они все преодолели. Они понимают, что жизнь начинается заново. Это первая весть, что все позади. Они все преодолели, с помощью Божьей они воскресли из мертвых буквально и все будет хорошо», — рассказал руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с медицинскими учреждениями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при Казанской епархии для родственников пациентов ковидных госпиталей города заработала горячая линия. Чтобы пригласить священника в больницу к своим близким, можно позвонить по телефону +7 917 252-68-75. Перед этим необходимо спросить разрешение у лечащего врача на посещение пациентов священнослужителем. Агентство рассказывало, что в Зеленодольске настоятель храма Андрея Первозванного, иерей Кирилл (Назаров) с начала лета раз в неделю навещает пациентов ковидного-госпиталя.

Как рассказали агентству в пресс-службе больницы, в ближайшее время обсуждается вопрос подписания соглашения между администрацией РКБ и священнослужителями разных конфессий, чтобы учесть правовые моменты посещения пациентов инфекционных госпиталей.