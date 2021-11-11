Казанцы могут по горячей линии пригласить священника в «красную зону» больницы к близкому

Священнослужители Казани продолжают служение в «красных зонах» городских больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Чтобы пригласить священника в больницу к своим близким, можно позвонить по телефону – +7 917 252-68-75. Перед этим необходимо спросить разрешение у лечащего врача на посещение пациентов священнослужителем.

«В августе 2021 года Минздрав РФ разработал методические рекомендации для региональных министерств здравоохранения, касающиеся посещения добровольцами "красных зон" больниц. Врачи получили право обеспечить допуск добровольцев к больным. К категории добровольцев относятся также и священники. Священнослужители, которые окормляют пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, ознакомлены с санитарными нормами и правилами пребывания в "красных зонах". Они знают, как правильно одевать и носить защитный костюм, как вести себя с больными», – сообщил руководитель отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Казанской епархии иеромонах Роман (Модин).

Накануне иеромонах сам навещал пациентов, проходящих лечение от ковида в казанском госпитале ветеранов войн. Он прибыл в больницу по просьбе родственников пациентов и после согласования с лечащим врачом. Он обошел палаты, причастил верующих, преподал больным просфоры и святую воду. Также иеромонах Роман побывал в реанимации госпиталя, соборовал пациентов, пребывающих в состоянии комы.

«Препятствий для совершения Таинств в отделениях, где лежат люди с диагнозом "COVID-19" нет. Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов находящихся в коматозном состоянии можно соборовать кратким чином», — объяснил иеромонах Роман.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, как православный священник ходит в Covid-госпиталь.