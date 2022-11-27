«Сказали не выживет, сейчас доче 7 лет»: истории из реанимации детской больницы №1 Казани

Реанимации первой детской больницы Казани исполнилось 20 лет, ровно столько здесь спасают новорожденных детей с различными патологиями. «Татар-информ» пообщался с медиками и родителями спасенных ими пациентов и узнал, как удалось выходить Машу, которая родилась весом 420 граммов, или как провели операцию на крохотном сердце двухнедельного Феди.

Главный врач больницы Владимир Филатов рассказал, что за 20 лет через руки врачей прошли 5112 малышей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отделение реанимации и интенсивной терапии Первой детской больницы Казани два десятка лет спасает новорожденных. Главный врач больницы Владимир Филатов рассказал «Татар-информу», что через руки врачей к сегодняшнему дню прошли 5112 малышей. В год в больнице помогают порядка 250 маленьким пациентам. Чаще всего это недоношенные дети с экстремально низкой массой тела.

Первые попытки выхаживать новорожденных детей в больнице начали предпринимать еще в 90-е годы.

«А в 2001 году было закуплено первое оборудование, инкубаторы, как их еще называют – кувезы, и аппараты ИВЛ. В 2002 году официально отделение начало существовать. Начиналось оно с двух коек, потом их стало шесть, потом – двенадцать», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Ольга Шарипова.

Ольга Шарипова: «В 2002 году официально отделение начало существовать. Начиналось оно с двух коек, потом шесть коек, потом двенадцать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На данный момент в отделении развернуто 14 коек для самых крошечных пациентов.

«Реанимация – это борьба за жизнь каждого ребенка», – призналась заведующая отделением Надежда Донцова.

За 20-летнюю историю отделения было много чудесных спасений. Родители троих детей, которых выходили в первой детской, рассказали «Татар-информу» свои истории.

Надежда Донцова: «Реанимация – это борьба за жизнь каждого ребенка» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам советовали отказаться от дочки, говорили, что она не выживет»

Сейчас Маше уже 7 лет, она первоклассница. Папа заботливо несет ее тяжелый портфель с учебниками. Единственная ее особенность в том, что девочка ходит с трудом.

«Я сегодня в школе уже упала два раза. Сначала спиной, а потом головой. Поплакала, но чуть-чуть», – рассказывает девочка, широко улыбаясь.

«Она у нас болтушка, любит со всеми разговаривать. Даже если в метро или в автобусе едешь, она к кому-нибудь пристанет и вопросы задаст: “А куда едете? Зачем?” Любознательная девочка. Еще стихи быстро учит, достаточно раза три ей повторить – она все выучила», – рассказывает папа Маши Дмитрий Ксенофонтов.

Глядя на взрослую девочку, так и не скажешь, что она появилась на свет весом всего 420 граммов. Роды у ее мамы случились гораздо раньше положенного срока – на шестом месяце. Мама Маши страдает гипертонией, на этом фоне в плаценте начал скапливаться гной. Чтобы спасти ребенка, врачи родильного дома седьмой казанской больницы решили провести экстренное кесарево сечение.

«Когда в первый раз готовился стать отцом, хотел дочку, но родился сын. Потом получилась девочка. Советчиков в роддоме было много, советовали отказаться от нее. Говорили, что она не выживет, а у нас еще получится забеременеть. Но я понимал: у жены – давление и больше детей завести не получится, тем более я очень хотел дочку. Когда Машу первый раз увидел, сказал жене, что это наша судьба, надо ее растить и любить», – рассказал отец.

Глядя на взрослую девочку, так и не скажешь, что она появилась на свет весом всего 420 граммов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врачи рассказали, что Маша была самой крохотной пациенткой отделения за всю его историю. Сразу после рождения ее перевели в реанимацию первой детской больницы Казани.

«Маша лежала с мамой. Когда я в реанимацию заходил, она была вся обколота, везде были бабочки-катетеры, даже в голове», – рассказал отец.

Мамам каждые три часа разрешено навещать своих детей, кормить их сцеженным молоком. Медики разрешают брать малышей на руки, даже если они подключены к аппаратам, главное – аккуратно.

«Мы за то, чтобы родители с первых дней приходили в реанимацию, общались со своими детьми. Мы сразу пускаем и пап, и мам. Если родителям необходимо провести религиозные мероприятия, мы всегда только за. Мы разрешаем родителям брать детей на ручки, обнимать, прижимать к себе, поддерживать с ребенком тактильный контакт. Это всегда очень положительно влияет на состояние здоровья, дети быстрее выздоравливают», – отметила заместитель главного врача по организационно-методической работе Елена Кузьмина.

Дмитрий вспоминает: когда Машу выписали из реанимации, он готов был расцеловать все отделение за спасение ее жизни.

Маша каждые полгода проходит медицинскую реабилитацию.

«Я врачей не боюсь. Даже их люблю», – призналась маленькая девочка.

Сама Маша тоже мечтает стать врачом, она хочет лечить животных, как и ее мама.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии работают девять врачей и 25 медицинских сестер Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный врач первой детской больницы Владимир Филатов рассказал, что в отделении реанимации и интенсивной терапии сегодня работают девять врачей и 25 медицинских сестер.

«Неонатологи и реаниматологи-анестезиологи новорожденных – это отдельная когорта. Потому что они должны быть стрессоустойчивыми, быстро реагировать на постоянно меняющуюся ситуация. Их пациенты – это детишки, которые должны были появиться на свет через несколько недель, а порой даже месяцев. И речь идет о поддержании их жизненно важных функций. Не просто о качестве здоровья, а о жизни и смерти», – подчеркнул Владимир Филатов.

Родители крохотных детей не раз наблюдали, как умело специалисты орудуют мельчайшими катетерами, зондами, крохотными трубками. Это, по их словам, по-настоящему поражает.

Большую роль играет и оборудование. Главный врач клиники вспомнил, что в 2002 году, когда отделение только начало свою работу, оборудование на тот момент уже стояло самое современное, и сейчас этого принципа в больнице стараются придерживаться.

«Сегодня на вооружении реаниматологов новейшие кувезы, которые создают для ребенка атмосферу, как внутри материнской утробы. Передвижные аппараты ИВЛ, аппараты, обеспечивающие санацию верхних дыхательных путей, все оборудование высокотехнологичное», – отметил Владимир Филатов.

Родители крохотных детей не раз наблюдали, как умело специалисты орудуют мельчайшими катетерами, зондами, крохотными трубками Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Провели операцию на сердце двухнедельному крохе

Сын Евгении Крупиницыной родился семимесячным, весил 1 килограмм 420 граммов. Не дожидаясь выписки мамы из родильного дома, его отвезли в отделении реанимации первой детской больницы города.

Мальчику Феде нужна была кислородная поддержка, его легкие не раскрылись.

«В двухнедельном возрасте ему сделали операцию на сердце. Легкие не раскрывались из-за того, что овальное окно было очень большим. И, несмотря на то что здесь не проводят операции, врач Леонид Миролюбов приехал сюда, потому что ситуация была критическая», – поделилась Евгения.

Перевозить младенца в другую больницу было очень рискованно. Операция крохи прошла успешно.

Мы лежали три месяца, сначала в реанимации, потом в отделении патологии новорожденных, потом в палате “Мать и дитя” вдвоем. Ребенок не брал бутылочку, был на зондовом кормлении. Сын Евгении только на пятом месяце жизни смог поесть из бутылочки.

Евгения Крупиницына: «В двухнедельном возрасте сыну сделали операцию на сердце. Легкие не раскрывались из-за того, что овальное окно было очень большим» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня Федору уже 9 лет, он учится в третьем классе. Мама показала его фотографии врачам, похвасталась успехами сына в айкидо.

«Сын меня однажды очень удивил, спросил у меня: “Мама, а почему ты так долго не приходила?” Я говорю: “Когда, о чем ты говоришь?” Он: “Ну вот помнишь, я лежал с трубочками и проводочками”. И я наконец поняла, что он имеет в виду то время, когда он находился в кувезе, он лежал там один несколько дней, меня из роддома не отпускали. Это было удивительно», – рассказала она.

Семья старается каждый год навещать своих врачей и медсестер. Мальчику даже показывали кувезы, или «аквариумы», как называют их мамы.

«Мы летом лежали в восьмой больнице, мы периодически обследуемся. Нам врач сказал, что у здоровых детей редко наблюдает такую картину, у вас вообще все идеально. Удивительная способность мозга к восстановлению», – рассказала мама Феди.

В случае Федора все обошлось – инвалидность у него стояла только в первые три с половиной года жизни, к детскому саду ее уже сняли.

Елена Кудряшова: «После кесарева я была в реанимации своей, через какое-то время – вечером, когда я пошла к ребенку, мне сказали, что его увезли» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

10 дней на ИВЛ из трех недель в реанимации

Карим, сын Елены Кудряшовой, готовится пойти в садик. Три года назад мальчик не очень хотел появляться на свет: срок беременности был уже 40 недель, но малыш не торопился. Тогда в роддоме седьмой казанской больницы Елене решили делать кесарево сечение.

«После кесарева я была в реанимации своей. Через какое-то время, когда я пошла к ребенку, мне сказали, что его увезли. Осмотрели его и поняли, что малыш неполноценно дышит», – рассказала Елена.

Оказалось, что во время родов у ребенка не полностью раскрылись легкие. В реанимации первой детской его положили под аппарат ИВЛ.

«Отделение не стоит на месте, постоянно развивается, постоянно внедряются новые технологии. Например, закупаем современную дыхательную аппаратуру. Использование таких методик вентиляции помогает быстрее выводить ребенка из критического состояния, быстрее переводить на самостоятельное дыхание», – рассказала главный неонатолог Минздрава Татарстана Анна Бабинцева.

Анна Бабинцева: «Отделение не стоит на месте, постоянно развивается, постоянно внедряются новые технологии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще несколько дней Лена восстанавливалась в роддоме, потом ее положили к сыну в детскую больницу. В общей сложности младенец провел на ИВЛ 10 дней, а в реанимации пробыл около трех недель.

«Ребенок самостоятельно не кушал, его кормили через зонд. Конечно, когда это твой первый ребенок и он не кушает полноценно, это такие переживания. Хотя спустя время оценивала, ничего критичного в этом не было», – рассказала Елена Кудряшова.

Ее сын по сравнению с остальными новорожденными в кувезах был настоящим богатырем, ведь родился с нормальной массой тела. Но его мама все равно очень сильно переживала, ведь это ее первенец. Справиться с тревогой помогали врачи и медсестры отделения.

«Все медики сообщали мне объективное состояние ребенка, максимально старались меня поддержать. За детишками очень хорошо смотрели. Врачи, медсестры – молодцы, максимально поддерживали», – заключила Елена.

По собственному опыту заведующая реанимацией Надежда Донцова точно знает, что каждый ребенок индивидуален.

«У малыша уже есть свой характер, своя способность к выживанию. Вроде они все маленькие, а различия есть. И настрой тоже важен. Мы мамам всегда говорим – не плачем над ребенком. Нужен позитив. Надо ему говорить, что ты самый лучший, ты выкарабкаешься, у тебя все будет хорошо. Иногда даже пугаем, что пускать не будем, если мама будет рыдать над ребенком и приходить к нему с плохим настроем», – рассказала заведующая отделением.

Она призналась, что повзрослевших детей чаще всего узнают по их родителям.

Часто любимым врачам родители присылают фотографии повзрослевших детей, снимками маленьких побед своих пациентов специалисты украшают стены отделения.

Ну а уже после того, как врачи выходили малыша и выписали его домой, очень многое зависит от его родителей. От того, как они занимаются с малышом, проходят ли реабилитацию.

В планах создать отделение ранней реабилитации и абилитации для месячных детишек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В новом медцентре традиции детской реанимации будут продолжены

Под строительство нового медицинского детского центра, который станет продолжением первой детской больницы города, уже определили земельный участок площадью более шести гектаров на улице Гаврилова, на берегу Казанки. Работа по проектированию корпусов продолжается, уже есть медико-техническое задание от министра здравоохранения Татарстана.

«Вряд ли речь пойдет о расширении самой реанимации новорожденных, потому что сейчас мы отмечаем спад рождаемости. Скорее всего, в новой больнице у нас будет не только отделение для новорожденных, но и реанимация для детей старшего возраста до 18 лет», – рассказал главный врач клиники Владимир Филатов.

Кроме того, в планах создать отделение ранней реабилитации и абилитации для месячных детишек. Главный врач обещает, что в новые корпуса перейдут все лучшие традиции отделения, а история у него богатая.