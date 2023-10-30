Реабилитационные центры Татарстана проведут мастер-классы на выставке-форуме «Россия»

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями из Татарстана представят мастер-классы на выставке-форуме «Россия» 2 декабря. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

«Гостям выставки будет показан видеоролик о Татарстане, состоится демонстрация приветствия министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, которая расскажет о мероприятиях для представителей старшего поколения, выступит народный татарский ансамбль „Гэллер“», — сообщили в пресс-службе.

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями Мензелинска и Елабуги проведут для гостей мастер-классы по изготовлению шкатулок и салфетниц, а Елабужский реабилитационный центр «Астра» вместе с волонтерами покажет мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Эти изделия отправятся в новые регионы страны и украсят там новогодние елки в учреждениях соцобслуживания. Кроме того, пройдет мастер-класс по изготовлению экопанно и плетению декоративных корзин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», также Татарстан планирует представить гостям площадки опыт организации творческого досуга для пожилых жителей республики.

Сегодня практически каждый третий житель страны – гражданин пожилого возраста. В настоящее время в республике проживают почти 967 тыс. человек старше трудоспособного возраста, что составляет 24% от общей численности населения. С каждым годом растет число тех, кто перешагнул столетний рубеж. В этом году это 208 человек, среди них преобладают женщины.

В рамках национального проекта «Демография», инициированного по поручению Президента Владимира Путина, в регионе проводятся разные мероприятия. К примеру, продолжается доставка людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения. За год планируется доставить в больницы около 58,5 тыс. татарстанцев для прохождения диспансеризации.