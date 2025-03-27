Скандально ушел с тренировки, выживает Семака из «Зенита»: что себе позволяет Глушенков?

В последнее время внутри «Зенита» зреет конфликт между Максимом Глушенковым и Сергеем Семаком. Сначала игрок призывал наставника учить тренировать футболистов, а вчера скандально покинул тренировку. При этом Глушенков сильно сдал в игровом плане. Насколько Максим зазнался и почему его надо наказать - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

С чего начался весь сыр-бор?

Большой ажиотаж вызвали внутренние распри в «Зените» между Максимом Глушенковым и Сергеем Семаком. Да, оба говорили СМИ, что конфликта нет, но каждый день появляется новая информация о каких-либо выходках со стороны Максима. А с чего все началось?

Стартовала эта междоусобица после проигранного «Зенитом» матча со «Спартаком» (1:2). По информации телеграм-канала «Mash на спорте», Глушенков перебил Семака во время послематчевой речи, сказав ему: «учись тренировать». После этого в раздевалке вспыхнул скандал. Саму игру, кстати, Глушенков провел слабовато. И всю вину свалил на тренерский штаб.

«Со «Спартаком» я чётко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру», – сказал игрок «Матч ТВ».

Повторимся, Семак и Глушенков в разговоре с прессой отрицали наличие конфликта. Но эти слова были опровергнуты вчерашней выходкой Максима. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, полузащитник покинул тренировку «сине-бело-голубых» с аргументом: «что-то холодно стало». И сделал он это из-за недовольства Семаком. Создается ощущение, что Максим своими действиями пытается выжить Семака из «Зенита».

Фото: fc-zenit.ru

Глушенков талантливый, но рано зазнался

Безусловно, Максим Глушенков – очень талантливый игрок. Вспомнить хотя бы то, что за первые пять туров в РПЛ он забил целых семь мячей и стал на тот момент лучшим бомбардиром. И цифра наверняка бы увеличилась, если бы не две последующие травмы игрока, из-за которых он растерял форму и пропустил достаточно игр.

Однако талант игрока не отменяет того факта, что он «словил звезду». Чего только стоят его слова о том, что интереснее «с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться», чем выступать за сборную России. Из-за этого поступка он, кстати, рисковал навсегда остаться без национальной команды. По крайней мере, пока ее возглавлял Валерий Карпин. Также Глушенков говорил, что для него выпить пива сразу после игры – норма. Высокомерно отвечал на вопрос о зарплатах футболистов, говоря: «кто на что учился», и так далее.

Также можно припомнить, что Глушенков – достаточно ленивый игрок. В 2020 году, когда Максим еще играл за «Спартак», Доменико Тедеско выпустил его под конец матча с «Сочи» (1:0). Казалось, молодой игрок будет заряжен на то, чтобы выбить себе место в старте своими стараниями. Но он банально не доиграл эпизод, когда ему нужно было догнать мяч после передачи от Александра Соболева.

Расстояние до мяча было небольшим, а пространства много. Но Глушенков решил не тратить силы на это. Фото: скриншот с трансляции

Специалист тогда сильно кричал на него с бровки поля, а та игра стала для него последней в футболе «красно-белых».

По сути за всю свою карьеру Глушенков выиграл лишь один серьезный трофей – Суперкубок России минувшим летом. Он играет за «Зенит» меньше года, но уже имеет гонор и считает, что может выжимать Семака из команды.

Да, Максим талантлив, это бесспорно. Но то, что он слишком «зазвездился», тоже отрицать нельзя. Пока что он идет по стопам экс-зенитовца Александра Кокорина, чью историю вы наверняка знаете. Он променял свой талант на тусовки, алкоголь, а в одно время даже загремел в тюрьму. У Глушенкова еще есть шансы реабилитироваться, он молодой, ему 25 лет. Если он хочет не профукать свою карьеру и уехать в Европу, то ему следует взяться за голову и, грубо выражаясь, спуститься с небес на землю.

Фото: fc-zenit.ru

Семаку срочно нужно принимать меры

Возвращаясь к ситуации Глушенкова с Семаком, напрашиваются слова великого тренера Алекса Фергюсона. Он говорил: «ни один игрок не может быть важнее тренера». По сути, успехи «Зенита» за последние шесть лет тесно связано именно с Сергеем Богдановичем.

Ранее мы рассказывали о том, какую работу Семак провел в «Зените». Во-первых, он умеет работать с игроками. Когда он пришел в петербургскую команду в сезоне 2018/19, в ней сразу наладилась атмосфера. Во-вторых, при нем грамотно работает селекция. И в-третьих – тренерские способности Семака. В итоге это сочетние факторов и сделало из «сине-бело-голубых» гегемона РПЛ последних лет.

Конечно, в последние два сезона «Зенит» несколько ослаб. В прошлом едва не упустил чемпионство, а в этом тоже близок к этому. Но отставка Семака в разгар сезона, которой так добивается Глушенков, вряд ли исправит ситуацию. А что сейчас показывает сам Глушенков, который взял на себя ответственность критиковать тренера?

После травмы он вышел в старте семь раз. Игру с «Краснодаром» (0:2) в расчет не берем, поскольку там случился рецидив травмы. За эти семь встреч Глушенков не показал практически ничего, хотя оппоненты были не самые сильные – «Факел» (2:0), «Крылья Советов» (2:3), «Акрон» (1:2) и «Оренбург» (1:0). На его счету лишь один забитый мяч в игре с командой Игоря Осинькина.

То есть футболист, в начале сезона считавшийся чуть ли не главным открытием РПЛ, сейчас превращается в натурального середняка с большим самомнением. Если подобное поведение со стороны Глушенкова будет продолжаться, то Семаку следует применить к нему санкции, например, оставив его на скамейке запасных. Тем более на игре команды особо негативно это не скажется, поскольку, повторимся, он уже не показывает столь выразительную игру, как раньше. Да и замена ему есть в лице недавно приобретенного Луиса Энрике или Александра Мостового.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru