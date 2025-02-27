Выдающийся игрок и лучший молодой тренер в истории России: чего достиг Семак к 49 годам?

Сегодня Сергею Семаку исполнилось 49 лет. За свою игровую карьеру он запомнился как один из лучших полузащитников в истории отечественного футбола. В качестве тренера же он прокачал скромную «Уфу» и сделал «Зенит» гегемоном российского футбола, став лучшим молодым тренером в истории России. О достижениях Семака - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Семак был выдающимся игроком

Для молодого поколения Сергей Семак, наверное, больше известен как главный тренер «Зенита», который он привел к шести подряд чемпионствам РПЛ. Но он достигал высот еще и во времена игровой карьеры.

Как минимум стоит упомянуть тот факт, что он единственный игрок в истории, который брал чемпионство России с тремя разными командами. Все началось в ЦСКА. Там он в 19 лет стал капитаном и уже начал рекомендоваться себя как хорошего полузащитника. Однажды он отгрузил хет-трик в ворота «ПСЖ» (3:1) в Лиге чемпионов, после чего клуб из французской столицы его приобрел.

Проведя один год во Франции, Семак вернулся в Россию и стал игроком «Рубина». С ним он дважды стал чемпионом России, был его капитаном и окончательно зарекомендовал себя оплотом центра полузащиты. К слову, в период игры за казанский клуб его вызвали в сборную России на чемпионат Европы 2008, где он тоже «капитанил». И запомнился своим красивейшим пасом в падении через себя на Константина Зырянова в матче с Грецией (1:0). Побежал за, казалось, безнадежным мячом, который практически забрал вратарь, но выдал гениальную передачу.

После «Рубина» последовал «Зенит». В 2010-ом году, когда Семак переехал в Санкт-Петербург, ему было 34 года. Ожидания были скептичными из-за его возраста, но он доказал, что его рано списали со счетов. Как итог – два чемпионства России. Еще его период в «Зените» запомнился красивым мячом «Бенфике» (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда игрок вывел свою команду вперед, красиво положив мяч в ворота пяткой.

В 2013-ом году карьера Семака в качестве игрока завершилась. Но затем последовала тренерская глава в его жизни, которая ознаменовалась не меньшими успехами.

Фото: архив «Татар-информа»

Вывел «Уфу» в Лигу Европы

Хочется отметить, что Семак – не единственный представитель молодой школы тренеров российского футбола. Помимо него есть, например, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, которые завершили свои карьеры в 2018 году. Но Семак – единственный молодой тренер в истории российского футбола, который к своим 49-ти годам достиг колоссальных высот в качестве наставника команд.

Поначалу он входил в тренерский штаб «Зенита» с 2013 по 2016 и сборной России с 2014 по 2016 годы. Но по-настоящему возглавить «сине-бело-голубых» он тогда не мог, было слишком рано. В итоге первая команда, где Семак стал главным тренером – «Уфа» в сезоне 2016/17. Он принял ее во время зимней паузы и привел к седьмому месту в первенстве. Но уже в следующем дела пошли лучше – клуб финишировал шестым и вышел в квалификационный раунд Лиги Европы. К слову, шестое место – лучший результат «Уфы» в ее истории. Но как Семак сделал это?

Тут уже выделяются его тренерские способности. Во-первых, он не стал рушить фундамент, заложенный Виктором Гончаренко, возглавлявшим «Уфу» до него. Более того, он его доработал после ухода ключевых игроков в лице Виктора Васина и Александра Зинченко. При бывшем специалисте у клуба была крепкая защита, а команда играла от обороны. Семак воспользовался этим «скелетом», на который стал «наматывать мясо». Во-вторых, он научил команду контролировать мяч. В итоге у «Уфы» появилась мысль на поле, и команда играла в полноценный комбинационный футбол. И третье – гибкость Семака. Он умеет адаптироваться под соперников по ходу матчей. В качестве примера можно привести матч «Уфы» с «Рубином» (0:0). Тогда форвард казанцев Кристиан Нобоа досаждал уфимцев забеганиями в штрафную после забросов за спину. Видя, что Алексей Никитин не справляется с перехватами навесов, он его сместил правее, а против Нобоа и Сердара Азмуна уже играл Йонуц Неделчару. В итоге «Уфа» обезоружила «Рубин».

Да, в итоге «Уфа» не вышла в групповой этап Лиги Европы, вылетев в квалификационном раунде от словенского «Домжале» (1:1, гв). Но Семак тогда команду уже не тренировал. Он тогда возглавлял «Зенит», который обратил на него внимание после его хорошей работы в Башкирии.

Фото: fc-zenit.ru

Шесть чемпионств подряд с «Зенитом»

«Зенит» перед сезоном 2018/19 еще не был гегемоном в российском футболе, хотя имел хороший бюджет и состав. В предыдущем сезоне петербуржцы при руководстве Роберто Манчини финишировали пятыми и не попали в зону Лиги чемпионов. А последний раз выигрывали чемпионат России в 2015-ом году. Но почему при Семаке «Зенит» стал неоспоримым лидером?

Тут стоит отметить, что предыдущие специалисты в лице того же Манчини и Мирча Луческу были далеки от игроков, а своими послематчевыми отговорками отталкивали от себя еще и собственных болельщиков. Команда не была единой, ее характер был хуже по сравнению с «Локомотивом» и «Спартаком», которые становились чемпионами в последние годы. Первым делом при Семаке наладилась атмосфера в команде, что важно для битвы за чемпионства.

Также Семак реанимировал карьеру Артема Дзюбы, который играл в аренде за тульский «Арсенал» и был уверен в том, что все мосты в Санкт-Петербург сожжены. Летом тренер связался с форвардом и сказал, что верит в игрока и готов строить игру вокруг него. Артем получил дополнительную мотивацию после блестящего домашнего чемпионата Мира. Итог: Дзюба – лучший игрок сезона, а «Зенит» - чемпион РПЛ.

Стоит еще отметить и качественную селекцию. К примеру, когда Дзюба к осени того сезона стал проседать, в пару к нему купили Сердара Азмуна. После этого Артем вернул результативность. А также команду пополнили и другие сильные игроки – Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос. Первый зацементировал оборону, а второй укрепил зону полузащиты и стал одним из лучших опорников РПЛ.

В целом формула успеха «Зенита» в этом и заключается. Все шесть титулов РПЛ при Сергее Семаке взяли благодаря грамотной селекции, умению специалиста работать с игроками и его тренерским способностям, описанным выше. Почти все новички, которые приезжают в петербургский клуб, отмечают дружескую атмосферу в команде. Возможно, «Зенит» Семака порой показывает не самый зрелищный футбол. Но он эффективный.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru