Скамейки, урны, шахматные столы — где в Казани появились МАФы из пластика

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В общественных пространствах Казани появились около 50 малых архитектурных форм, созданных из 3 тонн вторсырья. О том, где можно увидеть инновационные скамейки, шахматные столы, урны, рассказал портал мэрии.

По четыре скамейки и урны были установлены в сквере у администрации Вахитовского и Приволжского районов и в конце улицы Баумана, две кабинки для переодевания — у волейбольной площадки на Кремлевской набережной, два шахматных стола — в экстрим-парке «УРАМ», еще одна скамейка — во дворе ИТ-парка им. Б. Рамеева.

В парке Горького, в шахматной беседке, расположили четыре шахматных стола со скамейками, а возле казанской Чаши — по шесть скамеек и урн, во дворе центра современной культуры «Смена» – два шахматных стола, лавку, стул и столик, у станции метро «Дубравная» – две скамейки.

До конца августа установят еще по две беседки, кашпо и лавки из вторсырья.