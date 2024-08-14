Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Скамейки, урны, шахматные столы — где в Казани появились МАФы из пластика
В общественных пространствах Казани появились около 50 малых архитектурных форм, созданных из 3 тонн вторсырья. О том, где можно увидеть инновационные скамейки, шахматные столы, урны, рассказал портал мэрии.
По четыре скамейки и урны были установлены в сквере у администрации Вахитовского и Приволжского районов и в конце улицы Баумана, две кабинки для переодевания — у волейбольной площадки на Кремлевской набережной, два шахматных стола — в экстрим-парке «УРАМ», еще одна скамейка — во дворе ИТ-парка им. Б. Рамеева.
В парке Горького, в шахматной беседке, расположили четыре шахматных стола со скамейками, а возле казанской Чаши — по шесть скамеек и урн, во дворе центра современной культуры «Смена» – два шахматных стола, лавку, стул и столик, у станции метро «Дубравная» – две скамейки.
До конца августа установят еще по две беседки, кашпо и лавки из вторсырья.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»