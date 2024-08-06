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Метшин предложил возвращать пластик во дворы Казани в виде уличной мебели
Жители домов №3, 5 и 7 по улице Профессора Камая, в которых проводится капремонт, собрали 190 кг вторсырья. После переработки оно превратится в уличную мебель, которую установят на придомовой территории. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.
Мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший площадку, поручил проводить подобные акции и в других дворах города.
«Тем, кто будет собирать пластик, надо возвращать его в виде малых архитектурных форм — скамеек, урн, спортивного оборудования», — уверен градоначальник.
С идеей организовать акцию во дворе домов по улице Профессора Камая выступила управляющая компания «УютСервис Групп».
В рамках ремонта рабочие обновляют фасады домов, инженерные системы, лифты и подъезды. Под слоем старой краски в подъезде дома №3 были обнаружены рисунки, которыми украшали стены местные жители вместе с детьми. Было принято решение сохранить их, а также украсить подъезды новыми работами.
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