Метшин предложил возвращать пластик во дворы Казани в виде уличной мебели

Фото: мэрия Казани

Жители домов №3, 5 и 7 по улице Профессора Камая, в которых проводится капремонт, собрали 190 кг вторсырья. После переработки оно превратится в уличную мебель, которую установят на придомовой территории. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший площадку, поручил проводить подобные акции и в других дворах города.

«Тем, кто будет собирать пластик, надо возвращать его в виде малых архитектурных форм — скамеек, урн, спортивного оборудования», — уверен градоначальник.

С идеей организовать акцию во дворе домов по улице Профессора Камая выступила управляющая компания «УютСервис Групп».

В рамках ремонта рабочие обновляют фасады домов, инженерные системы, лифты и подъезды. Под слоем старой краски в подъезде дома №3 были обнаружены рисунки, которыми украшали стены местные жители вместе с детьми. Было принято решение сохранить их, а также украсить подъезды новыми работами.