О пациентах, волнении, своем детстве и вере – хирурги РКБ и ДРКБ о секретах профессии

Каждую третью субботу сентября в России празднуют День хирурга. ИА «Татар-информ» поговорило с двумя известными в Татарстане хирургами-профессионалами из детской и взрослой республиканских больниц, которые большую часть жизни провели за операционном столом.

В третью субботу сентября в мире чествуют хирургов. Но как оказалось, сами хирурги не отмечают этот праздник

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Оперировал новорожденного весом 380 граммов

«Хирурги никогда не отмечают этот праздник», – признался заведующий хирургическим отделением для детей раннего возраста ДРКБ, детский хирург Андрей Подшивалин.

Андрей Александрович оперирует самых маленьких детей, от рождения до 3 лет. Самым крохотным пациентом, который попал в его руки, был ребенок весом 380 граммов.

А решил Подшивалин стать врачом в 11 классе. Казанская школа №131 была без медицинского уклона, детям прививали любовь к математике и физике. Но юноша твердо решил стать доктором.

«Тем не менее, решение было принято. В плане того, хирургом быть или нет: а кем еще, если не хирургом», – пошутил Андрей Александрович.

Андрей Подшивалин: «Оперируем очень тонкими инструментами. Возможно, этому способствует мое детство – мы все делали своими руками, занимались выжиганием и вырезанием из дерева» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Решение оперировать именно новорожденных, Андрей Подшивалин назвал волей случая.

«Когда принимали на работу освободилось место в этом отделении. Поскольку тогда укомплектованность штата была большая, то так получилось, что я начал работать здесь», – рассказал врач.

Андрей Александрович, довольно высокий и крупный мужчина, очень сложно представить, как он оперирует самых крохотных пациентов.

«Несмотря на мои большие размеры, оперируем очень тонкими инструментами. Возможно, этому способствует мое детство, в котором не было таких игрушек как сейчас – мы все делали своими руками, занимались с друзьями выжиганием по дереву и вырезанием из дерева», – рассказал доктор.

Мануальные навыки, выработанные в детстве, помогают хирургу в операционной. Он одинаково хорошо работает правой и левой рукой.

По словам Андрея Александровича, отделение, в котором он работает, достаточно сложное. На операционный стол попадают недоношенные дети, случается, что спасти их невозможно, особенно если весят они меньше 600 граммов.

«У нас лежат пациенты с патологией брюшной полости, грудной клетки, дети с опухолями, и нейрохирургические пациенты» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Новорожденных детей Татарстана оперируют только в Детской республиканской клинической больнице, в кардиохирургии у Дениса Петрушенко или в отделении Подшивалина, которое создали в 2009 году специально, чтобы сосредоточить тяжелых новорожденных в одном месте. Сейчас это отделение одно из ведущих в России.

«У нас лежат пациенты с патологией брюшной полости, грудной клетки, дети с опухолями, и нейрохирургические пациенты», – перечислил врач.

Андрей Александрович рассказал, что, когда к нему приходят его повзрослевшие пациенты, он их не узнает, ведь, когда он их оперировал, они были совсем крохами. Некоторые из его пациентов сейчас учатся в школах олимпийского резерва – от сложнейших операций, которые Андрей Подшивалин выполнил 16-18 лет назад, не осталось и следа.

«У каждого хирурга есть свое кладбище. С этим ничего не сделаешь» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Неудачи в практике хирурга»

«У каждого хирурга есть свое кладбище. С этим ничего не сделаешь», – констатировал доктор.

Не все и не всегда могут решить хирург или реаниматолог. Случается, спасти пациента невозможно. При диафрагмальной грыже – внутриутробной патологии, когда легкое сдавливается кишечником и не развивается – хирург может сформировать диафрагму разными способами, но быстро расправить легкое после операции реаниматологам и хирургам зачастую не удается. Тогда ребенок погибает из-за того, что его легкие не могут наполниться воздухом, даже несмотря на то, что сама операция выполнена идеально и работа реаниматологов безупречна.

Каждый хирург должен помнить об этом, считает Андрей Александрович.

Очень важно в периоде новорожденности правильно и точно выполнить первое оперативное лечение. От этого зависит развитие всего заболевания Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Очень важно в периоде новорожденности правильно и точно выполнить первое оперативное лечение. От того как хирург сделает оперативное лечение зависит развитие всего заболевания», – этому правилу хирург Подшивалин всегда учит молодых докторов.

Волнения перед операцией нет, переживания – сразу ошибка

Волнения перед заходом в операционную нет, признался Андрей Александрович. Но несмотря на двадцатилетний опыт работы в ДРКБ, к некоторым операциями он до сих пор основательно готовится.

«Есть операции очень большие, с повышенным риском, допустим, торакальная операция у новорожденных детей, либо операция по удалению различного рода опухолей с массивным кровоснабжением. Я продолжаю повторять анатомию подробно для того, чтобы в голове перед операцией сложить весь ее план», – рассказал врач.

Доктор рассказал, что недавно в его отделении удалили огромную опухоль в один килограмм у малыша, который после операции весил 2,5 килограмма.

Доктор рассказал, что недавно в его отделении удалили огромную опухоль в один килограмм у малыша, который после операции весил 2,5 килограмма Фото: © tatarstan.ru

«Был пациент с синдромом короткой кишки из республики Марий Эл, они к нам обратились очень давно. У ребенка был удален практически весь кишечник, когда он к нам приехал, было всего 7 сантиметров тонкого кишечника из необходимых 1 метра 50 сантиметров, и отсутствием половины толстой кишки», – рассказал доктор.

Малыш выдержал около семи операций, сейчас ему шесть лет, внешне он не отличатся от сверстников, единственное, он получает парентеральное питание через катетер-порт, но ест ребенок практически все, растет и развивается, терапии с каждым годом становится меньше.

«Этот ребенок скорее всего будет выходить на возможную пересадку кишечника. Но мы не оставляем надежды на то, что все может закончиться благополучно, и мы снимем его с парентерального питания. Мы ждем, чтобы произошла кишечная адаптация», – рассказал Андрей Александрович.

На вопрос о любимой операции хирург отвечает, не задумываясь – атрезия пищевода. По его словам, это очень сложное, аккуратное, но благодарное хирургическое вмешательство.

Во врачебные приметы врач не верит, ритуалы тоже не соблюдает.

«Люблю в операционной тишину. Не позволяю шуметь в операционной», – поделился Андрей Подшивалин.

«Нет такого: не доделал, плохо сделал, оставил на потом. Ты должен это сделать – ты это сделаешь: удобно тебе, неудобно, куда-то надо бежать – не надо...» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Свои эмоции врач оставляет за стенами операционной. Нервозность во время операции – ошибка.

Единственное правило, по словам Андрея Александровича, которое помогает быть хорошим хирургом – честность к себе, окружающим и работе.

«Не будешь лукавить – выполнишь операцию хорошо. Нет такого: не доделал, плохо сделал, оставил на потом. Ты должен это сделать – ты это сделаешь: удобно тебе, неудобно, куда-то надо бежать – не надо, голова болит – не болит», – заключил он.

От сложных операций Андрей Подшивалин отдыхает, глядя на волны – врач увлекается парусным спортом, занимается виндсерфингом.

К слову, его рабочий день всегда заканчивается в 23.00.

Стал врачом вопреки

Второй наш герой спасает взрослые жизни. Заведующий отделением колопроктологии Республиканской клинической больницы Марат Зиганшин не только хирург, но еще и онколог, колопроктолог и трансплантолог.

Марат Исмагилович признался, что стал врачом вопреки многим факторам, в первую очередь, хотел доказать себе, что сможет. Сам себя он называет ребенком из простой, крестьянской семьи, медиков среди родственников не было.

«Я родился в деревне. И рос в таком криминогенном районе – пригороде Нижнекамска. Нас пятеро детей в семье, я самый младший, у меня еще три брата и сестра», – рассказал доктор.

Марат Зиганшин: «Хотел быть кардиохирургом. Но мне посоветовали научиться для начала делать простые полостные, а лучше всего этому учат в онкодиспансере. И я стал хирургом-онкологом» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После 10 класса с первого раза поступить в медицинский институт не удалось, Зиганшин ушел в армию на два года, но желание стать врачом не покинуло его. Потом через рабочий факультет – специальные подготовительные курсы – удалось поступить в «медицинский».

«С 1 курса я хотел быть хирургом. Единственное, хотел быть кардиохирургом, делать операции на сердце и пересаживать сердца. Но мне кардиохирурги посоветовали научиться для начала делать простые полостные, а лучше всего этому учат в онкодиспансере. И я стал хирургом-онкологом – я очень сильно благодарен за это даже не знаю кому», – рассказал доктор.

Пересадить сердце Марату Исмагиловичу так и не удалось, но больше 20 лет он проработал в Республиканском Онкодиспансере. А последние пять лет доктор заведует отделением в РКБ. Судьба распорядилась так, что трансплантацией он все равно занимается – Марат Зиганшин был в команде победителей Республиканского конкурса «Врач года - Ак Чәчәкләр – 2021», РКБ представила историю о том, как первая в Приволжском федеральном округе женщина смогла стать счастливой мамой после пересадки печени. Хирург готовит донорский орган к трансплантации.

«Ни одна операция не похожа на другую. Каждый человек индивидуален. Даже по прошествии многих лет, я испытываю волнение перед операцией» Фото: © / ИА «Татар-информ»

Несмотря на большой стаж работы, по признанию Марата Зиганшина, волнение перед заходом в операционную возникает всегда.

«Ни одна операция не похожа на другую. Каждый человек индивидуален. Даже по прошествии многих лет, я испытываю волнение перед операцией. А когда ты начинаешь работать, когда у тебя выстраивается план, ты знаешь, что делать, оно отходит на второй план», – поделился врач.

«Какой ты медицинский представитель, ты хирург»

Марат Исмагилович поделился случаем из практики, который навсегда запомнил. Еще в начале 2000 годов были популярны медицинские представительства, практикующие врачи часто уходили в фармкомпании.

«Мне тоже предложили. Одна из западных фирм. Очень хорошие условия были: автомобиль, сотовая связь, зарплата. И вот я должен был идти на собеседование», – отметил доктор.

Но за день до предполагаемой встречи с возможным новым начальством хирургу поставили операцию по удалению опухоли прямой кишки молодой женщине.

«Нечего размениваться, может, будут лучше условия, денег побольше, но ты не испытаешь то, что испытываешь за операционном столом, тот драйв» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это была гигантская опухоль, которая задействовала и матку, и мочевой пузырь. И я выполнил эту операцию. Такое хирургическое вмешательство в отделении делал только заведующий Ильдар Аглуллин – мой учитель. Я удалил пораженную прямую кишку, матку с придатками, мочевой пузырь. Из тонкого кишечника сформировал новый мочевой пузырь», – рассказал он.

Операция длилась много часов. В России в то время на такие хирургические вмешательства были способны единицы врачей, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

«Я себе тогда сказал: «Ну какой же ты представитель, дружище? Нечего размениваться, может, будут лучше условия, денег побольше, но ты не испытаешь то, что испытываешь за операционном столом, тот драйв»», – объяснил хирург.

Стоит ли говорить, что на собеседование на предполагаемую должность Марат Исмагилович так и не пошел.

Бывают случаи, когда врачи «открывают и закрывают» пациента, то есть наглядно убеждаются, что сделать уже ничего невозможно Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Хирургия ­– это не всегда вытер пот со лба и плюс еще одна спасенная жизнь»

«Не бывает осложнений только у тех, кто не оперирует. Но ты это стараешься всеми силами минимизировать», – честно признался хирург.

Однажды начинающий хирург Зиганшин услышал от одного из коллег фразу о том, что рисковать здоровьем пациента ума большого не надо. Один из принципов его работы, лучше перестраховаться, чем заставить пациента столкнуться с постоперационными осложнениями.

Но не все подвластно хирургу, бывают случаи, когда врачи «открывают и закрывают» пациента, то есть наглядно убеждаются, что сделать уже ничего невозможно.

«Любая операция для любого организма – это риск. Мы оперируем вследствие крайней необходимости» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Случается беседовать с родственниками умершего пациента. Это очень тяжело. Насколько возможно этого надо избегать», – сказал врач.

После каких-то неудач негативные эмоции доктор старается забыть, но опыт остается, главное – не тиражировать свои ошибки в будущем, подчеркнул врач.

«Любая операция для любого организма – это риск. Мы оперируем вследствие крайней необходимости», – объяснил он.

Зиганшин уверен, что при любом исходе важно честно рассказать все родственникам и самому пациенту. И Марат Исмагилович признался, что привык в себе не замыкаться и не отмалчиваться, а вести разговор «как есть», ничего не скрывая.

«Хирургия ­– это не всегда вытер пот со лба и еще одна спасенная жизнь», – подчеркнул врач.

При любом исходе важно честно рассказать все родственникам и самому пациенту Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Самопожертвование и практика – рецепт удачного хирурга

Марат Зиганшин отметил, что его любимые хирургические вмешательства – операции на кишечнике, хотя он оперирует и желудок, мягкие ткани, кожу и многое другое, в РКОДе мужчина работал в отделении широкого профиля.

Есть у хирурга-онколога и свои ритуалы перед входом на операции. Например, обувь – специальные удобные тапочки, перед операцией он всегда надевает с правой ноги. И перчатки тоже строго с правой руки.

«Перед началом операции короткая молитва – это обязательно. Это мне, наверное, и помогает избежать множества ошибок и осложнений», – поделился врач.

Пациенты сами часто молятся перед хирургическим вмешательством, иногда тайком проносят православные ­– крестики, а мусульмане – маленькие молитвенники.

Молодым ординаторам – начинающим хирургам – Марат Зиганшин искренне советует уметь жертвовать собой ради дела Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

У хирурга нет особенных правил жизни, он считает, что в его профессии, как и везде, необходимо быть человеком порядочным, честным и одинаково относиться ко всем.

Проработав больше 25 лет, с высоты своего опыта молодым ординаторам – начинающим хирургам – Марат Зиганшин искренне советует уметь жертвовать собой ради дела.

«Потому что рано или поздно количество черновой работы отобразится на качестве твоей деятельности хирургической. В свое время, когда я начинал работать, я заходил в понедельник в 9 утра в операционную и в пятницу после обеда выходил. В итоге рано или поздно научился оперировать, как мне кажется», – заключил врач.