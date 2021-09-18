О пациентах, волнении, своем детстве и вере – хирурги РКБ и ДРКБ о секретах профессии
Каждую третью субботу сентября в России празднуют День хирурга. ИА «Татар-информ» поговорило с двумя известными в Татарстане хирургами-профессионалами из детской и взрослой республиканских больниц, которые большую часть жизни провели за операционном столом.
Оперировал новорожденного весом 380 граммов
«Хирурги никогда не отмечают этот праздник», – признался заведующий хирургическим отделением для детей раннего возраста ДРКБ, детский хирург Андрей Подшивалин.
Андрей Александрович оперирует самых маленьких детей, от рождения до 3 лет. Самым крохотным пациентом, который попал в его руки, был ребенок весом 380 граммов.
А решил Подшивалин стать врачом в 11 классе. Казанская школа №131 была без медицинского уклона, детям прививали любовь к математике и физике. Но юноша твердо решил стать доктором.
«Тем не менее, решение было принято. В плане того, хирургом быть или нет: а кем еще, если не хирургом», – пошутил Андрей Александрович.
Решение оперировать именно новорожденных, Андрей Подшивалин назвал волей случая.
«Когда принимали на работу освободилось место в этом отделении. Поскольку тогда укомплектованность штата была большая, то так получилось, что я начал работать здесь», – рассказал врач.
Андрей Александрович, довольно высокий и крупный мужчина, очень сложно представить, как он оперирует самых крохотных пациентов.
«Несмотря на мои большие размеры, оперируем очень тонкими инструментами. Возможно, этому способствует мое детство, в котором не было таких игрушек как сейчас – мы все делали своими руками, занимались с друзьями выжиганием по дереву и вырезанием из дерева», – рассказал доктор.
Мануальные навыки, выработанные в детстве, помогают хирургу в операционной. Он одинаково хорошо работает правой и левой рукой.
По словам Андрея Александровича, отделение, в котором он работает, достаточно сложное. На операционный стол попадают недоношенные дети, случается, что спасти их невозможно, особенно если весят они меньше 600 граммов.
Новорожденных детей Татарстана оперируют только в Детской республиканской клинической больнице, в кардиохирургии у Дениса Петрушенко или в отделении Подшивалина, которое создали в 2009 году специально, чтобы сосредоточить тяжелых новорожденных в одном месте. Сейчас это отделение одно из ведущих в России.
«У нас лежат пациенты с патологией брюшной полости, грудной клетки, дети с опухолями, и нейрохирургические пациенты», – перечислил врач.
Андрей Александрович рассказал, что, когда к нему приходят его повзрослевшие пациенты, он их не узнает, ведь, когда он их оперировал, они были совсем крохами. Некоторые из его пациентов сейчас учатся в школах олимпийского резерва – от сложнейших операций, которые Андрей Подшивалин выполнил 16-18 лет назад, не осталось и следа.
«Неудачи в практике хирурга»
«У каждого хирурга есть свое кладбище. С этим ничего не сделаешь», – констатировал доктор.
Не все и не всегда могут решить хирург или реаниматолог. Случается, спасти пациента невозможно. При диафрагмальной грыже – внутриутробной патологии, когда легкое сдавливается кишечником и не развивается – хирург может сформировать диафрагму разными способами, но быстро расправить легкое после операции реаниматологам и хирургам зачастую не удается. Тогда ребенок погибает из-за того, что его легкие не могут наполниться воздухом, даже несмотря на то, что сама операция выполнена идеально и работа реаниматологов безупречна.
Каждый хирург должен помнить об этом, считает Андрей Александрович.
«Очень важно в периоде новорожденности правильно и точно выполнить первое оперативное лечение. От того как хирург сделает оперативное лечение зависит развитие всего заболевания», – этому правилу хирург Подшивалин всегда учит молодых докторов.
Волнения перед операцией нет, переживания – сразу ошибка
Волнения перед заходом в операционную нет, признался Андрей Александрович. Но несмотря на двадцатилетний опыт работы в ДРКБ, к некоторым операциями он до сих пор основательно готовится.
«Есть операции очень большие, с повышенным риском, допустим, торакальная операция у новорожденных детей, либо операция по удалению различного рода опухолей с массивным кровоснабжением. Я продолжаю повторять анатомию подробно для того, чтобы в голове перед операцией сложить весь ее план», – рассказал врач.
Доктор рассказал, что недавно в его отделении удалили огромную опухоль в один килограмм у малыша, который после операции весил 2,5 килограмма.
«Был пациент с синдромом короткой кишки из республики Марий Эл, они к нам обратились очень давно. У ребенка был удален практически весь кишечник, когда он к нам приехал, было всего 7 сантиметров тонкого кишечника из необходимых 1 метра 50 сантиметров, и отсутствием половины толстой кишки», – рассказал доктор.
Малыш выдержал около семи операций, сейчас ему шесть лет, внешне он не отличатся от сверстников, единственное, он получает парентеральное питание через катетер-порт, но ест ребенок практически все, растет и развивается, терапии с каждым годом становится меньше.
«Этот ребенок скорее всего будет выходить на возможную пересадку кишечника. Но мы не оставляем надежды на то, что все может закончиться благополучно, и мы снимем его с парентерального питания. Мы ждем, чтобы произошла кишечная адаптация», – рассказал Андрей Александрович.
На вопрос о любимой операции хирург отвечает, не задумываясь – атрезия пищевода. По его словам, это очень сложное, аккуратное, но благодарное хирургическое вмешательство.
Во врачебные приметы врач не верит, ритуалы тоже не соблюдает.
«Люблю в операционной тишину. Не позволяю шуметь в операционной», – поделился Андрей Подшивалин.
Свои эмоции врач оставляет за стенами операционной. Нервозность во время операции – ошибка.
Единственное правило, по словам Андрея Александровича, которое помогает быть хорошим хирургом – честность к себе, окружающим и работе.
«Не будешь лукавить – выполнишь операцию хорошо. Нет такого: не доделал, плохо сделал, оставил на потом. Ты должен это сделать – ты это сделаешь: удобно тебе, неудобно, куда-то надо бежать – не надо, голова болит – не болит», – заключил он.
От сложных операций Андрей Подшивалин отдыхает, глядя на волны – врач увлекается парусным спортом, занимается виндсерфингом.
К слову, его рабочий день всегда заканчивается в 23.00.
Стал врачом вопреки
Второй наш герой спасает взрослые жизни. Заведующий отделением колопроктологии Республиканской клинической больницы Марат Зиганшин не только хирург, но еще и онколог, колопроктолог и трансплантолог.
Марат Исмагилович признался, что стал врачом вопреки многим факторам, в первую очередь, хотел доказать себе, что сможет. Сам себя он называет ребенком из простой, крестьянской семьи, медиков среди родственников не было.
«Я родился в деревне. И рос в таком криминогенном районе – пригороде Нижнекамска. Нас пятеро детей в семье, я самый младший, у меня еще три брата и сестра», – рассказал доктор.
После 10 класса с первого раза поступить в медицинский институт не удалось, Зиганшин ушел в армию на два года, но желание стать врачом не покинуло его. Потом через рабочий факультет – специальные подготовительные курсы – удалось поступить в «медицинский».
«С 1 курса я хотел быть хирургом. Единственное, хотел быть кардиохирургом, делать операции на сердце и пересаживать сердца. Но мне кардиохирурги посоветовали научиться для начала делать простые полостные, а лучше всего этому учат в онкодиспансере. И я стал хирургом-онкологом – я очень сильно благодарен за это даже не знаю кому», – рассказал доктор.
Пересадить сердце Марату Исмагиловичу так и не удалось, но больше 20 лет он проработал в Республиканском Онкодиспансере. А последние пять лет доктор заведует отделением в РКБ. Судьба распорядилась так, что трансплантацией он все равно занимается – Марат Зиганшин был в команде победителей Республиканского конкурса «Врач года - Ак Чәчәкләр – 2021», РКБ представила историю о том, как первая в Приволжском федеральном округе женщина смогла стать счастливой мамой после пересадки печени. Хирург готовит донорский орган к трансплантации.
Несмотря на большой стаж работы, по признанию Марата Зиганшина, волнение перед заходом в операционную возникает всегда.
«Ни одна операция не похожа на другую. Каждый человек индивидуален. Даже по прошествии многих лет, я испытываю волнение перед операцией. А когда ты начинаешь работать, когда у тебя выстраивается план, ты знаешь, что делать, оно отходит на второй план», – поделился врач.
«Какой ты медицинский представитель, ты хирург»
Марат Исмагилович поделился случаем из практики, который навсегда запомнил. Еще в начале 2000 годов были популярны медицинские представительства, практикующие врачи часто уходили в фармкомпании.
«Мне тоже предложили. Одна из западных фирм. Очень хорошие условия были: автомобиль, сотовая связь, зарплата. И вот я должен был идти на собеседование», – отметил доктор.
Но за день до предполагаемой встречи с возможным новым начальством хирургу поставили операцию по удалению опухоли прямой кишки молодой женщине.
«Это была гигантская опухоль, которая задействовала и матку, и мочевой пузырь. И я выполнил эту операцию. Такое хирургическое вмешательство в отделении делал только заведующий Ильдар Аглуллин – мой учитель. Я удалил пораженную прямую кишку, матку с придатками, мочевой пузырь. Из тонкого кишечника сформировал новый мочевой пузырь», – рассказал он.
Операция длилась много часов. В России в то время на такие хирургические вмешательства были способны единицы врачей, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
«Я себе тогда сказал: «Ну какой же ты представитель, дружище? Нечего размениваться, может, будут лучше условия, денег побольше, но ты не испытаешь то, что испытываешь за операционном столом, тот драйв»», – объяснил хирург.
Стоит ли говорить, что на собеседование на предполагаемую должность Марат Исмагилович так и не пошел.
«Хирургия – это не всегда вытер пот со лба и плюс еще одна спасенная жизнь»
«Не бывает осложнений только у тех, кто не оперирует. Но ты это стараешься всеми силами минимизировать», – честно признался хирург.
Однажды начинающий хирург Зиганшин услышал от одного из коллег фразу о том, что рисковать здоровьем пациента ума большого не надо. Один из принципов его работы, лучше перестраховаться, чем заставить пациента столкнуться с постоперационными осложнениями.
Но не все подвластно хирургу, бывают случаи, когда врачи «открывают и закрывают» пациента, то есть наглядно убеждаются, что сделать уже ничего невозможно.
«Случается беседовать с родственниками умершего пациента. Это очень тяжело. Насколько возможно этого надо избегать», – сказал врач.
После каких-то неудач негативные эмоции доктор старается забыть, но опыт остается, главное – не тиражировать свои ошибки в будущем, подчеркнул врач.
«Любая операция для любого организма – это риск. Мы оперируем вследствие крайней необходимости», – объяснил он.
Зиганшин уверен, что при любом исходе важно честно рассказать все родственникам и самому пациенту. И Марат Исмагилович признался, что привык в себе не замыкаться и не отмалчиваться, а вести разговор «как есть», ничего не скрывая.
«Хирургия – это не всегда вытер пот со лба и еще одна спасенная жизнь», – подчеркнул врач.
Самопожертвование и практика – рецепт удачного хирурга
Марат Зиганшин отметил, что его любимые хирургические вмешательства – операции на кишечнике, хотя он оперирует и желудок, мягкие ткани, кожу и многое другое, в РКОДе мужчина работал в отделении широкого профиля.
Есть у хирурга-онколога и свои ритуалы перед входом на операции. Например, обувь – специальные удобные тапочки, перед операцией он всегда надевает с правой ноги. И перчатки тоже строго с правой руки.
«Перед началом операции короткая молитва – это обязательно. Это мне, наверное, и помогает избежать множества ошибок и осложнений», – поделился врач.
Пациенты сами часто молятся перед хирургическим вмешательством, иногда тайком проносят православные – крестики, а мусульмане – маленькие молитвенники.
У хирурга нет особенных правил жизни, он считает, что в его профессии, как и везде, необходимо быть человеком порядочным, честным и одинаково относиться ко всем.
Проработав больше 25 лет, с высоты своего опыта молодым ординаторам – начинающим хирургам – Марат Зиганшин искренне советует уметь жертвовать собой ради дела.
«Потому что рано или поздно количество черновой работы отобразится на качестве твоей деятельности хирургической. В свое время, когда я начинал работать, я заходил в понедельник в 9 утра в операционную и в пятницу после обеда выходил. В итоге рано или поздно научился оперировать, как мне кажется», – заключил врач.