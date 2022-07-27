«СКА-Хабаровск» Шаронова пожаловался на судейство в игре с «КАМАЗом»

«СКА-Хабаровск», главным тренером которого является бывший капитан и наставник «Рубина» Роман Шаронов, пожаловался на судейство в матче второго тура Первой лиги против «КАМАЗа».

Отмечается, что хабаровчане предъявляют претензии касаемо всех трех забитых мячей в их ворота.

«Все три гола, забитые в наши ворота. А теперь, внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, как считаете, сколько из этих мячей были забиты по правилам?», – говорится в заявлении пресс-службы хабаровского клуба.

Напомним, матч «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 3:2 в пользу челнинского клуба. После двух туров Первой лиги автозаводцы делят первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал про сенсационный старт «КАМАЗа» в новом сезоне.