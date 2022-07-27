«Рубин» курит в сторонке: почему беднейший «КАМАЗ» создал сенсацию на старте Первой лиги

Главной сенсацией первых туров Первой лиги несомненно стал «КАМАЗ». Команда из Набережных Челнов с одним из самых маленьких бюджетов в чемпионате делит первое место с тульским «Арсеналом». Такому раскладу позавидовал бы даже наставник «Рубина» Слуцкий. Подробности – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Факт пребывания в Первой лиге для «КАМАЗа» не является сверхъестественным, а вот возможность привезти в Челны «Рубин» и сыграть два официальных матча за сезон – это и есть мечта Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Месяц назад болельщики «КАМАЗа» могли лишиться мечты

Еще месяц назад о таком раскладе после двух туров не мог бы мечтать даже самый оптимистично настроенный болельщик «КАМАЗа». Челнинцы едва успели договориться со спонсорами о бюджете на сезон и фактически прыгнули в уходящий футбольный вагон Первой лиги. Стоит отметить, что бюджет клуба на этот сезон составил мизерные, будто для команды второго дивизиона страны, 100-120 млн рублей. К слову, у нижнекамского «Нефтехимика» он составляет около 300 млн, а у «Рубина» и вовсе больше миллиарда.

По спортивному принципу «КАМАЗ» должен был вылететь во Вторую лигу еще в мае. Автозаводцы «на бумаге» и покинули лигу по итогам прошлого сезона, но расформирование «Спартака-2» дало «КАМАЗу» второй шанс, которым в Набережных Челнах воспользовались сполна.

Невероятной удачей для челнинского болельщика стал вылет «Рубина» в Первую лигу впервые в истории казанского клуба. Наверняка именно этот факт и стал тем триггером, ради которого в Набережных Челнах так ожесточенно сражались против волгоградского «Ротора» за единственную вакантную путевку.

Сам факт пребывания в Первой лиге для «КАМАЗа» не является каким-то сверхъестественным, а вот возможность привезти в Челны «Рубин» и сыграть с некогда заклятым противником из 90-х два официальных матча за сезон – это и есть та мечта, которой «автозаводцы» едва не лишились. Последняя официальная игра между двумя командами датирована 1998 годом, а сам «Рубин» в Набережных Челнах еще не побеждал ни разу.

«Автозаводцы» обыграли «Нефтехимик» в первом туре татарстанского дерби Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Прямо сейчас «КАМАЗ» – лучшая команда Татарстана. И не только по результатам

Что касается неофициальных встреч, то «КАМАЗ» играл с «Рубином» совсем недавно на предсезонных сборах в Казани. На тот матч челнинцы вышли в суперобновленном составе из 10-12 игроков на просмотре. На контракте в команде на тот момент находилось всего пару человек. Так что вполне закономерно, что более опытный и сыгранный «Рубин» не оставил от того «КАМАЗа» камня на камне, расправившись с ним со счетом 5:0.

Сейчас «КАМАЗ» под руководством Владимира Клонцака является лучшей командой Татарстана Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Но прошел всего месяц, и прямо сейчас коллектив из Набережных Челнов является лучшей командой Татарстана. И касается это не только результата (2 победы в 2 матчах), а прежде всего той активной игры, что показывают подопечные тандема Ильдар Ахметзянов – Владимир Клонцак. «Рубин» Слуцкого пока совсем не впечатляет, а «Нефтехимик» и вовсе остается единственной командой лиги, которая не забила ни одного гола. Так что за относительно молодым и прогрессирующим «КАМАЗом» прямо сейчас следить интереснее всего.

Если в первом туре «автозаводцы» обыграли в татарстанском дерби «Нефтехимик», то во втором матче оказались сильнее хабаровского СКА под руководством знакомого многим татарстанским любителям футбола Романа Шаронова. Так или иначе, обе команды в минувшем сезоне боролись за выход в Премьер-лигу, а хабаровчане и вовсе проиграли лишь в стыках подмосковным «Химкам». Так что недооценивать две победы «КАМАЗа» на старте чемпионата нельзя.

Одной из главных звезд «КАМАЗа» безусловно является Александр Гаглоев Фото: пресс-служба ФК «Камаз»

Параллели с прошлым сезоном и новые лидеры

В этом смысле многие начинают справедливо проводить параллели с прошлым сезоном, когда «КАМАЗ» стартовал также удачно и до ухода в зимнюю спячку шел в верхней части турнирной таблицы далеко от зоны вылета. Правда, в зимнее трансферное окно челнинцев буквально разворовали, забрав всех лидеров. Отсюда и провал в весеннем отрезке, и попадание в зону вылета по итогам сезона. К слову, один из лидеров прошлогоднего «КАМАЗа» Егор Тесленко перешел как раз в «Рубин», где сейчас проигрывает конкуренцию в стартовом составе.

Но и в нынешнем «КАМАЗе» лидеров хватает. Одной из главных звезд команды безусловно является Александр Гаглоев, который с тремя голевыми передачами в двух матчах прямо сейчас идет на первом месте в списке лучших ассистентов и бомбардиров лиги. Собственно, Гаглоев был лучшим бомбардиром команды и в минувшем сезоне, однако зимой, как и многие, покинул Набережные Челны в поисках лучшей жизни.

Но задержаться в «СКА-Хабаровске» надолго у Александра не получилось. Оттуда он ушел со скандалом и вернулся туда, где ему всегда рады. Иронией судьбы стал матч против своей бывшей команды, который Гаглоев сыграл уже во втором туре. Три организованных гола, перепалка с Шароновым и как итог – аплодисменты от 4,5 тысячи болельщиков, заполнивших арену в парке «Гренада».

Летняя часть чемпионата завершится для челнинцев большим матчем с «Рубином» 26 августа в Казани Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Еще одним лидером «КАМАЗа» в этом сезоне наверняка должен стать 20-летний форвард Даниил Шамкин. Один из самых талантливых воспитанников «Зенита» в минувшем сезоне буквально потерял год в калининградской «Балтике», но вот снова вернулся на радары. В матче против «СКА-Хабаровска» на счету Шамкина дубль, голевая передача, а также заработанные на себе опасные штрафные и две желтые карточки. Есть все основания предполагать, что новый сезон может стать для молодого Даниила прорывным.

Что касается ближайших перспектив «КАМАЗа», то далее челнинцам предстоит сыграть две игры против краснодарских команд: в гостях с «Кубанью» (31.07) и дома с «Краснодаром-2» (07.08). Далее недалекий выезд в Ульяновск к местной «Волге» (13.08) и игра дома с тольяттинским «Акроном» (20.08).

Завершится же летняя часть чемпионата для челнинцев большим матчем в Казани. 26 августа «Рубин» Леонида Слуцкого примет «КАМАЗ» на 45-тысячной «Ак Барс Арене».

Фото на анонсе: пресс-служба ФК «КАМАЗ»