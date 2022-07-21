«СКА-Хабаровск» Шаронова переехал в Казань и провел первую тренировку на «Центральном»

Хабаровский «СКА», возглавляемый бывшим капитаном и тренером «Рубина» Романом Шароновым, провёл первую тренировку на стадионе «Центральный» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточников.

«Облюбовали стадион "Центральный". Нам всё понравилось», – говорится в сообщении под кадрами занятия команды на стадионе в центре столицы Татарстана.

Напомним, в Казани армейцы проведут три первых домашних матча сезона из-за замены покрытия на домашней арене в Хабаровске: против «Краснодара-2», «Балтики» и «Родины».

В первом туре Первой лиги хабаровчане уступили на выезде тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3. Ближайшую игру подопечные Шаронова проведут в Набережных Челнах против местного «КАМАЗа».

Ранее также стало известно, что матч между «Рубином» и «Енисеем» пройдет на манеже из-за проблем с газоном на стадионе в Красноярске.