Матч «Рубин» – «Енисей» пройдет на манеже из-за проблем с полем на стадионе в Красноярске

Пресс-служба красноярского «Енисея» объявила о том, что ближайшие домашние игры Первой лиги команда проведет на манеже «Футбол-арена Енисей».

Отмечается, что причиной переноса матчей является проблема с газоном на поле Центрального стадиона.

«Основной причиной является то, что поле на Центральном стадионе не позволит команде играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол, который нравится нашим болельщикам и делает нашу команду отличной от других команд в лиге», – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что ближайшую игру красноярский коллектив проведет 24 июля против «Рубина» Леонида Слуцкого.

Таким образом, матч «Енисей» – «Рубин» состоится на манеже. Начало игры, в 13:00 по московскому времени.