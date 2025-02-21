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Происшествия 21 февраля 2025 11:46

СК взял под контроль расследование смерти альметьевского студента на физкультуре

К Председателю СК России Бастрыкину через его приемную в соцсетях обратилась жительница Альметьевска. Она не согласна с установлением обстоятельств смерти ее 17-летнего сына.

«Татар-информ» рассказывал, что в ноябре прошлого года подросток потерял сознание во время занятий по физической культуре в политехническом техникуме. Несмотря на госпитализацию, спасти мальчика не удалось.

До сих пор расследование не завершено, а обстоятельства смерти студента не установлены.

Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселя Дулкарнаева доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.

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