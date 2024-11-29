Администрация техникума в Альметьевске рассказала об обстоятельствах смерти студента

Официальный запрос в больницу о подтверждении и причине смерти студента направлен, ответ еще не получен. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Альметьевского политехнического техникума.

«Медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой у студента не было. Мы все понесли невосполнимую утрату нашего студента и скорбим вместе с его родителями, близкими и выражаем слова соболезнования», - отметили в администрации техникума.

Напомним, что вчера в спортзале техникума в Альметьевске погиб один из студентов.

В начале занятия по физкультуре преподаватель проводил разминку у группы второго курса. Во время упражнений один из студентов потерял сознание.

Преподаватели, находящиеся рядом, быстро сообщили в медкабинет техникума и вызвали скорую.

До прибытия бригады скорой помощи медсестра и фельдшер техникума оказали первую помощь студенту.

Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, но, к сожалению, через несколько часов парень скончался в реанимации детской больницы.