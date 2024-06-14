СК возбудил уголовное дело после ДТП в Благовещенске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по тяжкой статье – нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, около 20:00 по местному времени (14:00 мск) на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части на тротуар, где в этот момент находилась группа пешеходов.

Согласно предварительным данным регионального министерства здравоохранения, в аварии погибли три человека, среди них двое детей. Обстоятельства трагедии выясняются.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Ведется тщательный сбор улик и опрос свидетелей для установления всех деталей случившегося и степени вины виновника ДТП.