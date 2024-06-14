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СК возбудил уголовное дело после ДТП в Благовещенске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по тяжкой статье – нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более человек, сообщает РИА Новости.
Напомним, около 20:00 по местному времени (14:00 мск) на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части на тротуар, где в этот момент находилась группа пешеходов.
Согласно предварительным данным регионального министерства здравоохранения, в аварии погибли три человека, среди них двое детей. Обстоятельства трагедии выясняются.
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Ведется тщательный сбор улик и опрос свидетелей для установления всех деталей случившегося и степени вины виновника ДТП.
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