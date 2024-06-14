Видео: в Благовещенске автомобиль вылетел на тротуар и сбил порядка десяти человек

ДТП с пострадавшими произошло вечером 14 июня в Благовещенске. Около 20:00 по местному времени (14:00 мск) на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части на тротуар, где в этот момент находилась группа пешеходов, сообщает РИА Новости.

Согласно кадрам, распространенным в социальных сетях, минивэн на огромной скорости съехал с дороги и врезался в как минимум десять человек, шедших по тротуару. Удар был чрезвычайно сильным.

Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших. В настоящее время проводятся спасательные работы, устанавливаются причины и обстоятельства жуткого инцидента.