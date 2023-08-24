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СК возбудил дело в отношении водителя, по вине которого в Калуге пострадали 11 человек
В отношении водителя, виновника ДТП в Калуге, возбуждено уголовное дело. Расследовать будет следственный комитет Калужской области, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня лишенный прав водитель на Toyota не справился с управлением и въехал в остановку в Калуге. В результате происшествия пострадали 11 человек.
Кроме того, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом говорят результаты медицинского освидетельствования.
В настоящее время 42-летний мужчина задержан.
«Преступник понесет заслуженное, суровое наказание», – указал губернатор.
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