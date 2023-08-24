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В Калуге водитель легковушки влетел в автобусную остановку, есть пострадавшие
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Лишенный прав водитель на Toyota не справился с управлением и въехал в остановку в Калуге.
Как сообщает ТАСС, ДТП произошло на улице Кирова в центре Калуги. По предварительным данным, 47-летний водитель не справился с управлением.
Как сообщают экстренные службы, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе ребенок.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Upd. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 10-ти пострадавших, в том числе 2 детей.
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