В Калуге водитель легковушки влетел в автобусную остановку, есть пострадавшие

Лишенный прав водитель на Toyota не справился с управлением и въехал в остановку в Калуге.

Как сообщает ТАСС, ДТП произошло на улице Кирова в центре Калуги. По предварительным данным, 47-летний водитель не справился с управлением.

Как сообщают экстренные службы, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Upd. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 10-ти пострадавших, в том числе 2 детей.