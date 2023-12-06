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В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Как отмечает агентство, на Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны.
В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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