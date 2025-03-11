СК возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой БПЛА

В связи с атакой БПЛА в Московском регионе возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По факту массированных атак на московский регион беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Террористический акт”», – сказала она.

Отмечается, что специалисты установят типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России. Атака стала самой массовой в 2025 году.