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Происшествия 11 марта 2025 10:03

СК возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой БПЛА

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В связи с атакой БПЛА в Московском регионе возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По факту массированных атак на московский регион беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Террористический акт”», – сказала она.

Отмечается, что специалисты установят типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России. Атака стала самой массовой в 2025 году.

#атака БПЛА #Уголовное дело
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