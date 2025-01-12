СК возбудил дело из-за забытого после прогулки воспитанника детсада в Казани

В Казани возбуждено уголовное дело по факту оставления без присмотра ребенка в частном детском саду. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Татар-информ» рассказывал, что воспитанника монтессори-сада для детей на Чистопольской забыли на улице после дневной прогулки. Как стало известно «Татар-информу», детское учреждение занимается присмотром за детьми от одного до трех лет. В минувшую пятницу воспитатели вывели на прогулку 10 воспитанников. После прогулки они вернулись обратно в детский центр, однако один из воспитанников остался на улице.

В соцсетях появилась информация, что ребенок час пробыл на улице один. Как стало известно «Татар-информу», после того, как были изучены записи камер видеонаблюдения, стало понятно, что малыш пробыл на улице в одиночестве не больше 5 минут. Его обнаружила местная жительница. Она и завела ребенка обратно в центр. После этого прокуратура столицы РТ начала проверку.

Следователями возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».