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Воспитанника детсада забыли на улице после прогулки, прокуратура Казани начала проверку
Воспитанника монтессори-сада для детей на Чистопольской забыли на улице после дневной прогулки.
Как стало известно «Татар-информу», детское учреждение занимается присмотром за детьми от одного до трех лет. В минувшую пятницу воспитатели вывели на прогулку 10 воспитанников. После прогулки они вернулись обратно в детский центр, однако один из воспитанников остался на улице.
В соцсетях появилась информация, что ребенок час пробыл на улице один. Как стало известно «Татар-информу», после того, как были изучены записи камер видеонаблюдения, стало понятно, что малыш пробыл на улице в одиночестве не больше 5 минут. Его обнаружила местная жительница. Она и завела ребенка обратно в центр.
Как стало известно агентству, прокуратура Казани начала проверку.
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