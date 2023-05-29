«Пассажиры сразу почувствуют комфорт»: «Флот Татарстана» поставят на крылья «Метеоров»

Компания уже этим летом начнет работу на «Метеорах» и судне проекта А-217, которые в ближайшее время должен передать Зеленодольский судостроительный завод имени Горького

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Передача судов «Флоту РТ» произойдет в ближайшее время

Татарстан учредил компанию «Флот РТ» для развития внутренних пассажирских перевозок. Уставный капитал сформировали за счет бюджетных инвестиций в размере 2 млрд рублей. Все акции будут принадлежать республике.

Как стало известно «Татар-информу», компания уже этим летом начнет работу на «Метеорах» и судне проекта А-217, которые в ближайшее время должен передать Зеленодольский судостроительный завод имени Горького. Генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов подтвердил, что передача судов «Флоту РТ» должна состояться в июне-июле этого года.

Курировать компанию будет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, уточнили «Татар-информу» в Минземимуществе РТ. Генеральным директором общества назначен легендарный Роман Лизалин – команда теплохода «Арабелла» под его руководством в 2011 году спасла 76 человек во время крушения «Булгарии».

Роман Лизалин: «Новые суда, которые будут получены, мы ориентируем на внутренний туристический бизнес» Фото: предоставлено Романом Лизалиным

Лизалин готов встать у штурвала «Метеоров»

«Новые суда, которые будут получены, мы ориентируем на внутренний туристический бизнес. Будем пытаться “обкатать” их сначала в Татарстане, чтобы на будущий год уже можно было ставить на другие линии», — рассказал «Татар-информу» Роман Лизалин.

По его словам, в дальнейшем «Флот РТ» намерен использовать «Метеоры» на межрегиональных перевозках. «Раз новые суда более комфортабельны и могут двигаться на большие расстояния, мы бы хотели с их помощью соединить, допустим, Казань, Ульяновск, Самару и Тольятти, Чебоксары, Нижний Новгород», — пояснил он.

Роман Лизалин признал, что пока они не «щупали» технику, которая строится в Зеленодольске. Но выразил надежду, что «получится удачная машина». Собеседник агентства отметил, что это суда принципиально новой концепции, и даже выразил желание постоять за их штурвалом. «Нужно будет попробовать на судовых испытаниях, как они себя ведут», – сказал он.

По словам руководителя компании, в будущем «Флоту РТ» должно перейти имущество судоходной компании «Татфлот». Произойдет это, скорее всего, в сентябре-октябре.. Социальные внутренние перевозки в эту навигацию продолжит выполнять «Татфлот».

Старт строительству кораблей – двум скоростным «Метеорам-2020» и первому в России опытному прогулочно-экскурсионному судну с энергетической установкой на водородных топливных элементах – был дан в феврале этого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Волжские просторы будут бороздить «Джалиль» и «Девятаев»

Напомним, что осенью прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в послании Госсовету РТ, что республика заказала для работы на водных маршрутах Татарстана три новых судна: два «Метеора» и один А-217. Новые корабли, по его словам, должны обеспечить реновацию пассажирского флота. Речь о скоростных судах на подводных крыльях проекта 03830 («Метеор-2020»), а также о судне ледового проекта А-217, которые производят на Зеленодольском заводе имени Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс»).

Старт строительству кораблей – двум скоростным «Метеорам-2020» и первому в России опытному прогулочно-экскурсионному судну с энергетической установкой на водородных топливных элементах – был дан в феврале этого года.

По инициативе судостроителей метеоры названы в честь Героев Советского Союза Михаила Девятаева – капитана первого построенного на Зеленодольском судостроительном заводе «Метеора» – и Мусы Джалиля, татарского поэта и журналиста.

Тимур Никонов: «В Татарстане метеоры планируется эксплуатировать на регулярных туристических маршрутах Казань – Свияжск и Казань – Тетюши, а судно проекта А-217 – на маршруте Казань – Кзыл-Байрак Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Как рассказали «Татар-информу» на предприятии, заказчиком двух «Метеоров-2020» выступила госкомпания «Татлизинг». В прошлом году заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов сообщал, что Татарстан потратит на закупку трех судов более чем 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одного «Метеора-2020» составит 550 млн рублей, а пассажирского судна проекта А-217 – 160 млн рублей.

По словам Никонова, в Татарстане метеоры планируется эксплуатировать на регулярных туристических маршрутах Казань – Свияжск и Казань – Тетюши (с заходом в Болгар), а судно проекта А-217 – на маршруте Казань – Кзыл-Байрак (с заходом в Студенец, Садовую, Нижний Услон, Печищи, Матюшино, Ташевку, Гребени и Шелангу).

А председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов заявлял, что именно зеленодольские «Метеоры-2020» должны стать основой туристического флота «Великого Волжского пути», соглашение о создании которого было подписано между Татарстаном, Марий Эл, Чувашией, Самарской и Ульяновской областями. Сейчас по этим направлениям ходят устаревшие «Валдаи» и «Метеоры», а также прогулочно-экскурсионные суда других типов, но их возможности не могут закрыть и десятой части спроса потенциальных туристов.

Ренат Мистахов отметил, что новые «Метеоры» более устойчивые. Во главу угла поставлены удобство и безопасность пассажиров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я верю в то, что судам на Волге и Каме скоро вновь будет "тесно"»

Ренат Мистахов сообщил «Татар-информу», что новые «Метеоры» отличаются от традиционных собратьев. «Они шире на 2 метра и имеют единый салон, в котором три ряда кресел. Сиденья для пассажиров более широкие, как в самолете. При этом проходы просторные: коленками не упираешься в соседнее сиденье», — рассказал он. Предусмотрены также места для инвалидов, для них также оборудованы отдельные туалеты. Есть система кондиционирования. «Пассажиры сразу почувствуют комфорт», — уверен Мистахов.

Кроме того, он отметил, что новые «Метеоры» более устойчивые. Во главу угла поставлены удобство и безопасность пассажиров. Ранее сообщалось, что у нового скоростного судна этой серии принципиально иная самостабилизирующаяся крыльевая система, которая в том числе решает проблему сваливания на бок.

«Метеор-2020» рассчитан на перевозку 122 пассажиров (в том числе 6 членов экипажа), способен проплывать до 700 км без дозаправки. Длина судна составляет 36 м, ширина — 11 м, эксплуатационная скорость в тихой воде — 60-65 км/ч. Продолжительность одного рейса, или автономность хода, до 13 часов. В качестве главных двигателей на судне установлены дизели совместного производства КАМАЗа с китайским концерном мощностью 883 кВт каждый (или по 1,2 тыс. лошадиных сил).

В «Метеорах» предусмотрен климат-контроль, каюта для экипажа и душ, по-новому спроектированы и грузовые отсеки для ручной клади Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В новых «Метеорах» предусмотрен климат-контроль, каюта для экипажа и душ, по-новому спроектированы и грузовые отсеки для ручной клади (как в самолете закрываются на дверцу). В носовой части расположены ходовая рубка и сервировочное помещение, в кормовой — отделение для мусора, помещение для крупногабаритного багажа и туалеты, а в центральной – сам пассажирский салон.

Как и в самолетах и фирменных поездах РЖД, кресла в нем подключены к медиасерверу, с которого через Wi-Fi можно будет получить доступ к аудио- и видеоконтенту, а также к камерам, которые установлены по периметру корабля, что позволит наслаждаться пейзажами со всех сторон судна.

Вскоре после ЧП с «Булгарией» капитан-герой Роман Лизалин высказал мысль, которая ныне начинает обретать очертания. «Я верю в то, что судам на Волге и Каме скоро вновь будет "тесно", что по речным просторам России пойдут совершенно новые, современные корабли. Так хочется во всем этом участвовать!» – признавался он на встрече с журналистами.