СК Татарстана доложит в центральный аппарат о расследовании смертельного пожара в Челнах

В центральный аппарат СК России предоставят доклад о расследовании уголовного дела по гибели людей на пожаре в Челнах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» опубликовал материал о пожаре в одном из домов в селе Саитово, в котором погибли 7 человек, включая четверых несовершеннолетних в возрасте от 4 до 7 лет.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.