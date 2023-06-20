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СК Татарстана доложит в центральный аппарат о расследовании смертельного пожара в Челнах
В центральный аппарат СК России предоставят доклад о расследовании уголовного дела по гибели людей на пожаре в Челнах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» опубликовал материал о пожаре в одном из домов в селе Саитово, в котором погибли 7 человек, включая четверых несовершеннолетних в возрасте от 4 до 7 лет.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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