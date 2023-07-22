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Происшествия 22 июля 2023 16:12

В московском ТЦ прорвало водопровод с горячей водой, три человека в больнице

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В ТЦ «Времена года» в Москве прорвало трубу с горячей водой, три человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из них двое получили ожоги, еще одну женщину забрали с сердечным приступом», – указано в сообщении.

Отмечается, что ЧП произошло на первом этаже здания. По данным ТАСС, еще трое остаются заблокированными в помещении.

#торговый центр #Москва
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