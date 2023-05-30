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СК РФ возбудил уголовное дело по факту атак беспилотников в Москве
По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале СК РФ.
«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства», — указано в сообщении.
Ранее Минобороны России сообщило, что сегодня утром киевские власти атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты в Москве. По данным ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.
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