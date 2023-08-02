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Мизулина попросила СКР проверить интервью Собчак с актером Алексеем Паниным*
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о том, что в Следственный комитет РФ направлен запрос на проверку интервью актера Алексея Панина* с журналисткой, телеведущей Ксенией Собчак. По словам главы организации, ответственность за экстремистские высказывания артиста может коснуться и самой Собчак как «распространителя видео».
«В интервью Панин* публично призывает к развалу России, убийству Президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений», – написала она в своем Telegram-канале.
Мизулина также отметила, что в записи с интервью был показан скриншот поста Панина о подрыве Крымского моста, произошедшего осенью прошлого года. Напомним, это стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении артиста по статье об оправдании терроризма, позже Панин был объявлен в розыск.
По мнению Мизулиной, наличие дисклеймера не является основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
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