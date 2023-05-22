Актера Алексея Панина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск актёра Алексея Панина, сообщает РИА.

«Панин неоднократно негативно высказывался против России и СВО», – указано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее против актера было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма.