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Происшествия 22 мая 2023 10:12

Актера Алексея Панина объявили в розыск

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МВД России объявило в розыск актёра Алексея Панина, сообщает РИА.

«Панин неоднократно негативно высказывался против России и СВО», – указано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее против актера было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

#федеральный розыск #мвд
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