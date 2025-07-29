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Происшествия 29 июля 2025 15:27

СК прекратил дело против главы ПСО «Казань» после выплаты 6,1 млрд налогов

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Следователи прекратили уголовное преследование в отношении руководителя ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» после полного погашения имевшейся задолженности по налогам. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2018 год руководитель вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 20 контрагентами. Таким образом он избежал уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 6,1 млрд рублей.

Во время расследования задолженность по налогам была полностью погашена. Помимо этого, руководство предприятия возместило задолженность по налогам за 2019-2020 годы на сумму более 134 млн рублей.

В связи с этим уголовное преследование прекращено.

#налоги #Уголовное дело
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