Гендиректора ПСО «Казань» подозревают в уклонении от уплаты 87 млн рублей налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение "Казань"». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По данным правоохранителей, в период с 2019-го по 2021 год руководитель ПСО «Казань» представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о сделках с тремя аффилированными фирмами. В результате строительное объединение уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 87 млн рублей.

Противоправная деятельность руководства компании была выявлена в процессе совместной работы сотрудников УЭБиПК МВД, следователей и Управления ФНС по Татарстану.

Отмечается, что ранее в отношении ПСО «Казань» уже было возбуждено дело о неуплате налогов с учетом пени на сумму более 8 млрд рублей.