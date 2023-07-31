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Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину
В 2009 году мужчина привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, сообщает РИА Новости.
Сбежать девушка смогла лишь после того, как похитителя доставили в больницу.
По данным агентства, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. Там указывалось, что в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения.
Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину – в процессе осмотра в надворных постройках нашли останки человека.
Против него возбудили уголовные дела о похищении человека и убийстве. Сейчас мужчина под присмотром полицейских находится в психиатрической больнице.
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