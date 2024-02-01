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Происшествия 1 февраля 2024 12:59

СК официально сообщил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит из комплекса Patriot

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Ил-76 под Белгородом был сбит из комплекса Patriot. Об этом официально заявляет СК РФ.

Самолет был атакован двумя ракетами MIM-104A американского комплекса. На месте крушения обнаружено 116 их фрагментов.

Напомним, инцидент случился в районе 11 часов 24 января. На борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

#Белгородская область
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