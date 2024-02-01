Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СК официально сообщил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит из комплекса Patriot
Ил-76 под Белгородом был сбит из комплекса Patriot. Об этом официально заявляет СК РФ.
Самолет был атакован двумя ракетами MIM-104A американского комплекса. На месте крушения обнаружено 116 их фрагментов.
Напомним, инцидент случился в районе 11 часов 24 января. На борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников