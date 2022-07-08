СК начал проверку после сообщения о том, что в Нижнекамске ребенок получил ожоги в луже

Следственный комитет организовал проверку после информации о том, что в одном из парков Нижнекамска двухлетний мальчик получил химические ожоги в луже.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении дела. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в больницу Нижнекамска поступил двухлетний ребенок с химическими ожогами.