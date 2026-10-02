СК: К атаке БПЛА на Нижнекамск причастен глава ГУР Украины Олег Иващенко

К атаке БПЛА на Нижнекамск причастен глава ГУР МО Украины Олег Иващенко, а также командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Также Иващенко и Бровди причастны к атакам на пляж в селе Архипо-Осиповка, на иранское судно «Ана» и российское судно «Навис-1» в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

«В результате этих терактов погиб 21 человек, в том числе дети. Иващенко и Бровди заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск», – рассказали в СК.