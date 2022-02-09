Причиной аварийной посадки самолета под Бугульмой мог стать отказ двигателя

Предварительно установлено, что причиной аварийной посадки легкомоторного самолета под Бугульмой стал отказ двигателя. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России и сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры начали проверку аварийной посадки под Бугульмой легкомоторного самолета Cessna.

Посадка воздушного судна произошла сегодня в 15.30 вблизи населенного пункта Новое Сумороково в Бугульминском районе Татарстана. На борту были два человека, они не пострадали.

На место происшествия выехали следователи и представители прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под Бугульмой аварийно сел легкомоторный самолет Cessna.