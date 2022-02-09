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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2022  17:59
Полина Шевчук

Причиной аварийной посадки самолета под Бугульмой мог стать отказ двигателя

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Предварительно установлено, что причиной аварийной посадки легкомоторного самолета под Бугульмой стал отказ двигателя. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России и сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры начали проверку аварийной посадки под Бугульмой легкомоторного самолета Cessna.

Посадка воздушного судна произошла сегодня в 15.30 вблизи населенного пункта Новое Сумороково в Бугульминском районе Татарстана. На борту были два человека, они не пострадали.

На место происшествия выехали следователи и представители прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под Бугульмой аварийно сел легкомоторный самолет Cessna.

#аварийная посадка #Прокуратура РТ
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