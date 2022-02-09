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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2022  17:10
Полина Шевчук

Под Бугульмой совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

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Сообщение об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna вблизи села Новое Сумароково в Бугульминском районе республики поступило сегодня в 16.25. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, на борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали.

Самолет совершал тренировочный полет. Судно принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации.

На место происшествия отправились пожарные, спасатели и медики скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.

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