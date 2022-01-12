«Ситуация в КХЛ критическая»: тренер Новиков не исключил отмены Кубка Гагарина

Известный хоккейный тренер Юрий Новиков назвал ситуацию с распространением коронавируса в КХЛ критической и не исключил возможности отмены розыгрыша Кубка Гагарина в этом году.

«Ситуация на данный момент довольно критическая и никто не знает, как она изменится завтра. Надо было раньше перед началом сезона понять всю серьезность ситуации и создать штаб по экстремальному управлению лигой в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Создание такого штаба позволило бы оперативно урегулировать тот или иной вопрос и при этом лига всегда бы была на связи с клубами.

Я не исключаю, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, мы можем не доиграть еще не начавшийся кубок Гагарина. На первое место всегда надо ставить здоровье спортсменов и персонала клубов», – цитирует Новикова Metaratings.

Ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» приостановил продажу билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса» из-за возможной приостановки регулярного чемпионата КХЛ.